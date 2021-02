Con miras a continuar el diálogo sobre el rol de la industria de las tecnologías de la información (TI) en la Isla, el Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC), anunció el relanzamiento de la convocatoria del primer Call For Papers.

Esta iniciativa, la cual tuvo que ser pospuesta el año pasado debido a la pandemia, promueve de una forma más creativa y dinámica la presentación de trabajos de rigor académico y profesional, los cuales serán presentados en la próxima edición del CIO & IT Leadership Conference y publicados electrónicamente en los ‘proceedings’ del evento.

Los interesados podrán someter trabajos académicos o presentaciones profesionales (en inglés o español) que pasarán por un proceso de evaluación y selección, para luego ser presentados en la 7ma edición del CIO & IT Leadership Conference, que se celebrará de forma virtual el próximo 14 de mayo de 2021.

“Hemos decidido retomar la iniciativa del Call For Papers para ampliar el alcance del CIO, y de esta forma proveer un espacio a las personas que deseen exponer sobre temas relacionados a la industria. Las personas seleccionadas presentarán sus ideas ante importantes CIO’s del sector privado, líderes innovadores y empresas de TI a nivel local e internacional”, sostuvo el copresidente de la Junta del PRITC, Juan Carlos Chipi.

El tema de la conferencia será “Tecnologías emergentes en TI: Habilitando la economía del conocimiento en el Caribe”. (“Emergent IT Technologies: Enabling the Knowledge Economy in the Caribbean.”)

Según sostuvo el Dr. Eliut Flores, miembro de la Junta de Directores del PRITC y coordinador del Call For Papers, algunos de los tema de interés para las presentaciones incluyen: innovación tecnológica frente a los retos del COVID-19, oportunidades representadas por la inteligencia artificial, internet de las cosas, la nube, la ciberseguridad, tecnología financiera (fintech), salud digital, procesamiento de pagos y telecomunicaciones.

“Uno de los principales objetivos que se busca con esta convocatoria es propiciar la reflexión de cómo podemos usar tecnologías para crecer la economía del conocimiento en Puerto Rico y en toda la región”, afirmó Flores.

“Por eso exhortamos a los proponentes a explorar estos temas, así como a realizar investigaciones colaborativas e iniciativas de monetización entre universidades, empresas, organizaciones innovadoras y gobiernos. Puerto Rico produce un capital humano de científicos, ingenieros y empresarios excepcionales y debemos capitalizarlo”, afirmó el Dr. Flores, al tiempo que añadió que “un incentivo adicional para las personas interesadas en participar de esta convocatoria es que el PRITC publicará electrónicamente un volumen de los ‘Conference proceedings’”.

Fecha límite y reglas

La fecha límite para participar de la convocatoria del Call For Papers es 19 de febrero de 2021. Se eometen por www.pritc.org. Los interesados deberán entregar un resumen de no más de 300 palabras, en inglés o español, junto con información sobre los autores y afiliaciones, incluida la información de contacto y su foto.

Según notificó Chipi, “toda la información sometida, tanto profesional como personal, se mantendrá de forma confidencial por el Dr. Flores, coordinador del Call For Papers. Los escritos serán evaluados por un comité compuesto de empresarios y académicos expertos en el tema, los cuales serán escogidos por los miembros de la Junta del PRITC”.

Los participantes cuyas propuestas de presentación sean seleccionadas serán notificados en o antes del 12 de marzo de 2021. Los trabajos finales y las presentaciones en PowerPoint deberán entregarse al PRITC en o antes del 30 de abril de 2021. El volumen compilado de los artículos se publicará en línea el 16 de agosto de 2021.