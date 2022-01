La organización sin fines de lucro, Centro para Emprendedores (CPE), anunció la convocatoria para el segundo grupo de su pre-aceleradora de negocios, Núcleo. Dicho programa es libre de costo gracias a una otorgación de fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico; y tiene como propósito que dueños de negocios que se encuentren en etapa inicial, de tres meses a tres años de operación, puedan recibir el apoyo y las herramientas necesarias para impulsar y hacer crecer sus productos y servicios.

La pre-aceleradora de negocios Núcleo tiene una duración de seis meses y consiste de 14 talleres en temas como: radiografía del negocio, segmentación de mercados, validación, modelo de negocio, desarrollo e iteración de productos, ciclo de vida y precio, mercados globales, mundo digital, recursos humanos, contabilidad, plan de negocio, proyecciones y alternativas de financiamiento.

Además del componente didáctico, a cada participante se le asignará un analista de negocios que lo acompañará durante los seis meses de duración de la pre-aceleradora.

“Cuando decimos que un analista de negocios acompañará al participante, nos referimos a que semanalmente tendrán reuniones para aclarar cualquier duda o pregunta, se identificaran y gestionarán los recursos que necesite el participante, en fin, el analista será como un guía y consultor en todo el proceso”, manifestó Nerma Albertorio Barnés, fundadora del CPE.

Albertorio también señaló que “este programa se creó porque las ayudas disponibles para los pequeños y medianos comerciantes no son suficientes. Luego de la pandemia tuvimos un aumento dramático de personas buscando información porque necesitaban ayuda para mantener sus negocios a flote. En los diez años que llevamos de operación nos hemos dado cuenta que la diferencia principal para que un programa sea exitoso es el seguimiento y apoyo directo que recibe el participante, por lo que esa fue la receta para Núcleo”.

El primer grupo de la pre-aceleradora, que estuvo compuesto por 32 empresarios de toda la Isla y de industrias variadas como agricultura, tecnología, gastronomía y ventas al detal, comenzó en el último trimestre del 2021 y actualmente se encuentran en la etapa de cierre. A la fecha de hoy han recibido más de 350 horas en mentoría por parte de los analistas de negocios y el resto del equipo del CPE.

Por su parte, para Lizania Alvarado, una de las participantes de la primera edición y propietaria de Los Dibujitos de Denise, “hay una diferencia marcada en cómo llegué y el resultado final en esta etapa de cierre del programa. Definitivamente el CPE y Núcleo me ayudó a acelerar mi negocio, identificar suplidores claves, tener unas redes sociales activas y poder explicar con tranquilidad y firmeza el concepto de mi negocio, porque al principio me ponía bien nerviosa. También me trabajaron la imagen corporativa del negocio y recibí la orientación necesaria para levantar el capital requerido para llevar el negocio al próximo nivel”.

En el caso de María Pons, propietaria de MusArte School of Music, una academia de música que combina la modalidad presencial y virtual con base en Ponce “uno de los grandes logros fue que de un semestre a otro pude triplicar la cantidad de estudiantes matriculados. Por otra parte, me ayudaron con el plan de negocios, trabajamos una mejor estructura en redes sociales lo que me permitió aumentar el reconocimiento de marca en un 30% y pude evaluar precios y crear paquetes nuevos. También, otro de los logros más importantes fue contratar más personal”.

Debido a los protocolos vigentes relacionados al COVID-19, Núcleo se ofrecerá en modalidad virtual, con excepción de algunos encuentros presenciales de modo que los participantes puedan entablar una mejor relación entre ellos, y que se fomente el intercambio y la colaboración entre negocios.

Los empresarios interesados en solicitar deben cumplir con los siguientes requisitos: llevar de tres meses a tres años de operación, tener registro de comerciante activo y poder compartir evidencia de ventas. La convocatoria estará abierta hasta el viernes, 4 de febrero y el formulario de inscripción está disponible en la página web: centroparaemprendedores.org.