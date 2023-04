Producto de la escuela pública en Barranquitas y de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el ingeniero en computación Miguel Ríos Berríos aterrizó en Silicon Valley en 2008 con una beca para hispanos provista por Google.

En vez de alcanzar su meta inicial de trabajar en Google, Ríos Berríos escaló su carrera desde un internado de verano en Twitter en 2010 hasta liderar el equipo de ciencias de datos de esta compañía entre 2018 y 2019. En octubre de ese año, asumió el reto de construir la plataforma de banca digital para negocios Brex, hoy valorada en $12,300 millones.

A 15 años de su aterrizaje en California, Ríos se despidió de la vida de ejecutivo de tecnología para convertirse en fundador de su propia compañía de inteligencia artificial (IA), bautizada Parcha y que operará entre San Francisco y Puerto Rico. Sobre este salto al emprendimiento, Ríos Berríos conversó en primicia con Negocios.

¿Qué es Parcha?

“Construimos agentes inteligentes para optimizar cómo personas en diversos sectores hacen su trabajo. El propósito no es reemplazar a ‘knowledge workers’, sino proveerles un copiloto”, resumió.

Los llamados “knowledge workers” son aquellos empleados que manejan alto volumen de información sobre un campo en particular o que han desarrollado peritaje en una materia o producto. Algunos ejemplos son investigadores, ingenieros, proveedores de salud y analistas.

Ríos se lanzó al ruedo con el experimentado creador de productos y emprendedor en serie AJ Asver. Su récord incluye fundar la empresa Scoopler, venderla a Google y gerenciar un equipo allí, pasar a la esfera de los criptoactivos en Coinbase y luego sumarse al equipo inicial que llevó a Brex al estatus de unicornio, como se llama a las “startups” valoradas en más de $1,000 millones.

“Crecimos el equipo de 20 a 250 personas. Brex creció 10 veces en depósitos, clientes, ingresos”, recordó sobre esa etapa.

Camino a levantar $2 millones

Ahora, como dúo de fundadores, están a las puertas de levantar $2 millones en capital privado, aun cuando el ambiente de inversión en “startups” de nueva creación “ha caído de 40% a 50%” y Parcha solo tiene un prototipo, observó Ríos.

“Lo que nos ayudó mucho es que los dos tenemos el historial probado de hacer productos desde cero y crecer compañías significativamente”, reconoció.

Aunque limitado en lo que pudo revelar, debido a que la ronda de levantamiento de capital está corriendo, Ríos sí compartió que “el primer inversionista fue un fondo especializado” en iniciar el camino con las compañías y crecerlas a ser unicornios o a incursionar en bolsa.

“Nos valoraron la compañía en $10 millones para comenzar”, informó.

Sobre el plan de desarrollo de Parcha, Ríos Berríos explicó que el punto de partida incorpora la experiencia en Brex: “El caso de uso inicial es para la banca, porque entendemos bien cuáles son los puntos donde se atasca la operación”.

Como ejemplo, presentó a los analistas que tienen que consultar “mamotretos de instrucciones, regulaciones, listas negras por lavado de dinero, historial de crédito” antes de emitir tarjetas o aprobaciones de crédito para un cliente. “Todo eso toma un montón de tiempo”.

En cambio, con Parcha, esa misma persona someterá los datos particulares al agente de IA y, “en par de minutos”, tendrá una recomendación basada en el análisis de parámetros, regulaciones y políticas internas que se han entrado previamente a la herramienta. Debido a que la industria financiera tiene varias capas de regulación, Ríos Berríos indicó que “desde el día cero”, la plataforma se construye para facilitar el cumplimiento a todos los niveles, incluidas la confidencialidad y seguridad de los datos. Agregó que Parcha correrá dentro de los sistemas del cliente. Además, no se compartirá fuera de esa red la información interna o privilegiada con la cual se alimente el agente de IA para que vaya aprendiendo.

“En el día 1 esto va a servir para eficiencia y proveer información, pero eventualmente, vamos a tener lo necesario para que el agente corrija respuestas y detecte las brechas de información que no tiene disponible. Vamos a usar el producto para que se mejore a sí mismo”, proyectó.

Apetito más allá de la banca

Ríos Berríos aseguró que ve apetito por esta solución tanto en la banca más moderna como en la tradicional, porque en ambos casos “definitivamente ayudará un montón para cumplirle más rápido a sus clientes y es mucho más barato que agregar más gente”.

A esto sumó que, “como la tecnología que tenemos interactúa con los seres humanos y estos agentes hablan como seres humanos, es mucho más natural que hacer transacciones a través de un programa”.

Además del campo financiero, Ríos prevé que otras industrias que requieren acceder y analizar información de múltiples fuentes, como la programación, los medios, el campo legal y la ciberseguridad, “podrán sacarle valor inmediatamente” a Parcha.

“Va a aumentar la productividad por persona”, sintetizó.

“Sentí esa pasión”

Ríos Berríos confesó que tomar la decisión de emprender “fue bien difícil, porque tenía un trabajo bien pago, de los mejores salarios en la industria y en una compañía que está creciendo”. A esto se suma la realidad de que en los primeros cuatro meses de 2023, las empresas de tecnología han despedido más de 168,000 empleados.

“Pero llegué al punto en mi carrera de que lo más importante para mí es hacer algo que me dé felicidad, que me anime a abrir la laptop para trabajar en esto. Me gusta tener una misión y propósito en lo que estoy haciendo”, compartió. “Cuando volví a entrar en lo bien técnico y vi todos los avances de IA, que hacen mucho más fácil construir este tipo de software, sentí esa pasión”.

También celebró que, con la normalización del trabajo híbrido, “antes era binario si te mudas o no a Puerto Rico, pero ahora es un continuo”.

“Mi plan es estar entre San Francisco y Puerto Rico, definitivamente pasar por lo menos una semana al mes en Puerto Rico”, expresó.

Ese continuo, puntualizó, no solo le permitirá disfrutar de mayor flexibilidad con su esposa, dos hijas y allegados, sino que también es parte crucial del plan de acrecer Parcha como una empresa con sede compartida entre California y la isla.

“Ya tenemos un ingeniero contratado en la isla”, reveló.

Busca más talento local

Con esto, Ríos Berríos profundiza su participación en el ecosistema empresarial local donde, aseguró, “siempre me quedé involucrado”.

Ríos Berríos ha sido asesor y mentor en la aceleradora internacional Parallel18 desde sus inicios. También ha sido inversionista ángel en empresas tecnológicas locales como Brands of America, Skootel y, en la esfera de IA, BrainHi.

“Si todo sale como espero, en la isla estaríamos montando un equipo de ingeniería, ventas, mercadeo y servicio al cliente. Todas esas funciones. Mi sueño sería que 70% a 80% estén en Puerto Rico y Latinoamérica”, finalizó.