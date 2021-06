Gran parte de los negocios que emergen en Puerto Rico dependen de ahorros o crédito de sus fundadores para salir a flote, 28% de ellos están a cargo de personas con un empleo a tiempo completo y uno de cada cuatro exporta o vende en Estados Unidos además del mercado local.

Estos datos son parte de la encuesta que la red de apoyo empresarial Colmena66 realizó entre empresarios de todo Puerto Rico en diciembre de 2020, informó Dennise Rodríguez, directora del programa adscrito al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación. En total, se registraron 419 respuestas repartidas por 59 municipios por todas las regiones.

“La gran muestra que logramos muestra tendencias. Esto no puede esperar a que publiquemos el informe de impacto, que será en septiembre. Tenemos que compartir estos datos ya”, expresó Rodríguez durante el junte virtual celebrado hoy para divulgar los hallazgos entre organizaciones que sirven a la comunidad empresarial.

PUBLICIDAD

La industria con mayor representación fue ventas al detal (que incluye internet, físico e híbrido) con 38%; seguida por servicios profesionales, con 15.4%; industrias creativas, con 13.3%; agronegocios, con 11.1%; y restaurantes y hoteles con 6.8%.

El estudio arrojó que 48% de los encuestados emprende como negocio principal. Pero el segundo grupo más grande, 28%, reportó tener un empleo a tiempo completo además de estar levantando su negocio propio, indicó la científica de datos Jahannie Torres. “De esos 16% quieren dejar su trabajo y 12% está interesado en emprender mientras mantiene su trabajo a tiempo completo”, precisó.

“Para diseñar programas debemos considerar que el segundo grupo en tamaño trabaja a tiempo completo, que quizás necesitan más flexibilidad y tener asistencia a la hora que están disponibles”, recomendó Torres.

La mayoría de los emprendedores indicó estar entre los 25 y los 54 años y, entre las motivaciones para emprender, las más frecuentes fueron la abundancia de ideas y las razones económicas, especialmente cuando se trataba de personas sin empleo regular.

Otra de las motivaciones mencionadas fue “ejercer el peritaje que ya tienen, y de esas 23% están desempleadas actualmente”, destacó Torres.

Mientras, 77% de los encuestados citó sus propios ahorros o crédito como el recurso principal de capital. Ante esa realidad de que emprender aún requiera exposición y riesgo en las finanzas personales, Torres sugirió que la red explore “cómo dar más visibilidad a los recursos de capital alternos como competencias empresariales”.

De otra parte, 67% de los negocios en operación no venden fuera de Puerto Rico, ya sea porque no les interesa o no lo han logrado. Incluso, de este grupo, 18% informó que solo cubren su comunidad o municipio. Mientras, 26% reportó ventas o servicios tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y solo 7% sirve a mercados internacionales.

PUBLICIDAD

En el tiempo de operación, más negocios en las industrias de restaurantes, hoteles, turismo y educación reportaron longevidad, mientras agronegocios e industrias creativas tuvieron más incidencia de estar en etapa emergente. Al llevarlo al total de encuestados, 82% indicó tener tres años o menos de operación.

En cuanto a nivel de estudio, 69% reportó tener bachillerato o maestría. Con esta información, entienden que se pueden crear más esfuerzos para atender necesidades específicas de la población con menor nivel educativo, en especial porque se detectó la tendencia de que ese grupo reportara menos ingresos.

Respecto a los obstáculos más apremiantes, el desarrollo del plan de negocio y la disponibilidad de financiamiento - además de que la primera a menudo es requisito para acceder a la segunda- fueron los más mencionados, con 34% y 33% respectivamente. También se mencionaron los esfuerzos de mercadeo y ventas, así como las restricciones por la pandemia, dado que la encuesta se administró en diciembre de 2020.

El acceso o retención de talento solo lo mencionaron 15% de los encuestados.

La encuesta, según Rodríguez, funcionará como un llamado a “movernos a la velocidad de los cambios y debemos atemperar nuestros esfuerzos a lo que necesitan hoy día nuestros empresarios y empresarias”.

Colmena66 cuenta con una red de 250 programas y entidades que ofrecen servicios como capacitación, asesoría especializada, mentoría y acceso a capital. De estas, 90% son sin fines de lucro.