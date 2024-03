¿Qué ocurre con los hospedajes universitarios en Arecibo y Ponce?

De los 114 hospedajes, 21 no tenían su licencia vigente y por tanto, se procedió a multarlos. Eso representa el 18% del total de hospedajes visitados.

¿No hay hospedajes en Ponce?

No obstante, en la region de Arecibo hubo 17 hospedajes ilegales, siendo esta la región con el mayor número de multas (81%).

Sorprendentemente, en la región de Ponce el DACO no tiene registrados ningún hospedaje universitario. Esto, pese a que hay universidades y recintos en Ponce y en otros municipios de esa zona.

Por no tener hospedajes registrados en la región sur, los inspectores no visitaron esa zona durante el operativo , dijo Christopher Domenech, a cargo de Comunicaciones del DACO.

El DACO es la dependencia gubernamental que otorga la licencia a esos negocios. La agencia no puede intervenir en cuáles son los precios que dicta el mercado, pero la secretaria aprovechó el pedido de Riquelme para poner al día la lista de hospedajes debidamente licenciados que aparecen en la agencia.

“Este tipo de inspecciones en hospedajes se hacen para evaluar que los mismos cumplan con tener la licencia emitida por DACO. De no hacerlo estarían operando clandestinamente, lo que representa una crasa violación a nuestro reglamento. Además, es importante destacar que para que un hospedaje cuente con una licencia del DACO, deben estar en cumplimiento con los documentos y permisos emitidos por el Departamento de Salud y el Cuerpo de Bomberos, de no cumplir con los mismos, el DACO no emitirá una licencia, pero sí se le podría emitir una de manera provisional en lo que realizan los trámites con las otras agencias”, expresó la secretaria del DACO.