¿Qué pasará si se prohíbe TikTok en Estados Unidos? Conoce las razones para el propuesto veto y las consecuencias

Sin embargo, a días de la hora cero, un proyecto de ley con una sola oración podría ser la salida para “darle al Congreso el tiempo necesario para evaluar completamente las implicaciones de esta prohibición ”, expuso mediante comunicado el senador demócrata Edward J. Markey, al anunciar la medida titulada en inglés “Extend the TikTok Deadline Act”.

No obstante, Markey dejó claro que su intención va más allá, porque considera que “la prohibición de TikTok fue apresurada, sin considerar suficientemente, las profundas consecuencias que tendría para los 170 millones de estadounidenses que usan la plataforma”.

Otros dos salvavidas

Según la ley firmada por Biden, la prohibición de la plataforma es “para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos frente a la amenaza que representan las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, como TikTok y cualquier aplicación o servicio sucesor, así como cualquier otra aplicación o servicio desarrollado o proporcionado por ByteDance Ltd. o una entidad bajo el control de ByteDance Ltd”.

La ley no criminaliza el acceso a TikTok por parte de los usuarios, pero declara “ilegal” que cualquier entidad “distribuya, mantenga o actualice -o facilite la distribucion, mantenimiento o actualización- de una aplicación controlada por un adversario foráneo”. Esto incluye que empresas ubicadas en Estados Unidos provean servidores o almacenaje en la nube a TikTok.

Se anticipa que las plataformas de aplicaciones como Google Play y el Appstore de Apple no tendrán TikTok accesible para descarga ni actualización, si entra en efecto la veda federal. Esto no significa que la aplicación desaparezca de los celulares o se borren las cuentas existentes, pero al no actualizarse, se supone que poco a poco, se haga obsoleta e inservible mientras los usuarios estén en jurisdicciones de Estados Unidos.