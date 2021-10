La fábrica mayagüezana Puerto Rico Industries For The Blind (PRIFB) fue reconocida por segundo año consecutivo con el Sello de Empleador Líder en Discapacidad de la Organización Nacional sobre Discapacidad (NOD, por sus siglas en inglés). PRIFB, que como la mayoría de las empresas ha sufrido el embate económico de la pandemia, ha mantenido intacto su compromiso de inclusión laboral empleando a más de 250 personas, incluyendo 120 empleados con diversidad funcional.

“El COVID-19 ha tenido un impacto fiscal adverso para la organización, sin embargo, no ha mermado nuestro compromiso de continuar proveyendo oportunidades de empleo para personas con diversidad funcional. Afortunadamente tenemos contratos que nos permiten mantener los niveles de empleo y entre los proyectos en agenda están el readiestramiento de nuestra fuerza laboral y la ampliación de las iniciativas de automatización”, manifestó Josean Feliciano, vicepresidente de PRIFB.

En Puerto Rico el discrimen en el empleo por razón de discapacidad está prohibido por la Ley “Americans with Disabilities Act” de 1990 (ADA) y la Ley de Rehabilitación de 1973. A pesar de ello, existe una alta tasa de desempleo entre personas con diversidad funcional en la isla. Empresas como la Puerto Rico Industries for the Blind son piedra angular en la abolición del discrimen, proveyendo a decenas de mujeres y hombres la oportunidad de ganar un sustento de manera digna y provechosa.

“Puerto Rico Industries for the Blind nos da la oportunidad de aportar y sentirnos parte del campo laboral. De esta forma demostramos que somos capaces y que, sobre todo, podemos llevar el sustento y mantener un hogar. Es satisfactorio contestar cuando te preguntan, ¿que estás haciendo?, estoy trabajando!”, expresó entusiasmado Jesús Cruz, operario de costura hace dos años.

El reconocimiento otorgado a la PRIFB reconoce a las empresas que demuestran prácticas de empleo ejemplares para las personas con discapacidad. Con ese sello, se distingue a aquellas organizaciones que están a la vanguardia en la contratación de personas con discapacidad y su otorgación busca alentar a otras empresas a aprovechar los beneficios de la contratación de talentos con diversidad funcional, incluyendo la preferencia de amplios segmentos de consumidores por patrocinar empresas que emplean a personas con discapacidades.

“Nuestro compromiso con la comunidad y en especial con la población con diversidad funcional ha sido sostenido por los pasados 9 años. Nos enorgullece producir productos de alta calidad de la mano de un equipo de trabajo talentoso. Ojalá este reconocimiento sirva de inspiración a todo el país, para reafirmar que sí podemos lograr grandes cosas cuando hay unidad de propósito”, añadió Feliciano.

PRIFB en los próximos 6 meses estarán creando de 60 a 75 empleos más para personas con diversidad funcional aquellas personas interesadas en solicitar empleo pueden completar su solicitud en: prifb.com/empleos.