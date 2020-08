El Viejo San Juan, denominado por muchos como “la joya de la corona” del turismo en Puerto Rico, ha sufrido durante años vandalismo, marchas, protestas, cierres de calles sin previo aviso, y ahora más recientemente la pandemia, la cual amenaza con liquidar a decenas de comercios ante la falta de clientes.

No obstante, hay empresarios de la zona que no se rinden y están dispuestos a levantarse, aunque reconocen que cada vez es más cuesta arriba.

El Nuevo Día hizo un recorrido ayer en la tarde por sus calles y pudo constatar que había mucho flujo vehicular, gente caminando arriba y abajo, así como también varios negocios cerrados -entre ellos La Bombonera, Pizza Hut, Subway y el restaurante Borikén (antes Café Puerto Rico), alguna que otra construcción, pocos turistas y muchos otros tantos negocios abiertos, que seguían los protocolos de higiene y seguridad.

“Nos esperan seis meses terribles de pandemia y alrededor de tres años de recuperación económica para volver a desarrollar un tono muscular económico más o menos decente”, afirmó Juan Fernández, propietario de la farmacia Luma en la calle San Francisco.

El comercio y los restaurantes de Viejo San Juan dependen un 65% del turismo de cruceros y de los que vienen en avión, según Fernández, y debido al COVID-19 ese flujo de clientes lo han perdido. Los empleados gubernamentales tampoco han regresado a trabajar a las oficinas, por lo que apenas se sostienen con lo que consumen los residentes del área y algunos visitantes locales.

“Excepto los residentes, todo lo demás está desaparecido o en vías de desaparecer. Una gran cantidad de negocios no podrá sobrevivir a esto. Sólo resistirán aquellos en los que el operador es el propio dueño del inmueble y sólo si logra reducir sus gastos”, señaló Fernández, quien dijo que en su caso, las ventas en el recetario se han mantenido, pero no en la de otros artículos.

Falta de rigor en las órdenes

Para él, esta situación no tendría que ser tan difícil para el comercio si hubiera habido la voluntad de exigir el uso de las mascarillas. “Si fuera obligatorio y se hiciera cumplir la orden, estaríamos operando casi normal. Teníamos que obligar a todo el que llegara por el aeropuerto a usar la mascarilla y a estar en cuarentena obligatoria por 14 días. Pero no hay sentido común de gobierno”, lamentó el comerciante, quien teme que la situación de contagios empeore.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Viejo San Juan (Acovi), Pamela Calderón, reconoció que hay varios negocios que han reabierto y otros tantos que han cerrado por causa de la pandemia. Sin embargo, hizo hincapié en que el COVID-19 es el reto más reciente, pero mencionó que los empresarios de la ciudad vieja llevan años enfrentando otro sinnúmero de problemas.

“Es una situación delicada, además de la pandemia, el Viejo San Juan tiene sus retos. Nos gustaría tener más precisión (en las directrices) porque la incertidumbre retrasa el proceso de recuperación. Todos estamos conformes en cerrar por el bien del país, pero la politización de la pandemia y el mal manejo de las órdenes afecta”, dijo la empresaria, quien mencionó que hasta hace dos semanas ni siquiera los guardias municipales hacían cumplir la orden de que todo el mundo debía usar la mascarilla, lo que causaba un estrés mayor entre los comerciantes.

Calderón es dueña del negocio Waffle-era, el cual todavía no ha reabierto, pues su contrato venció y anda en busca de otro local en el casco antiguo. No obstante, indicó que ella, al igual que otros comerciantes, siguen apostando al Viejo San Juan, aunque señaló que urge que el gobierno asuma otra actitud y una nueva política pública hacia lo que llamó “la joya” de Puerto Rico.

Uno de los comerciantes que lleva muchos años en la zona es Juan Bauzá, propietario de la ferretería True Value. “Veo la situación difícil, al Viejo San Juan nunca lo había visto tan mal”, dijo al tiempo que cuestionó el por qué los empleados de gobierno no han vuelto a laborar en las agencias.

“El gobierno no ha reabierto y eso no respalda a la empresa privada, y a los que necesitan hacer gestiones y sacar permisos. Y al mismo tiempo, nuestros negocios dependen del consumo de los empleados gubernamentales. ¿Por qué el personal de Hacienda no está aquí? Hace falta que el gobierno reabra”, insistió Bauzá.

Ajustes en la operación

Los jóvenes también han apostado a la ciudad amurallada. Prueba de ello es el empresario Joel Pierluisi, quien tiene dos negocios en el área: la tienda de ropa Collective Request y el negocio de comida Stuffed Avocado. Explicó que una vez llegó la pandemia a la isla, movió la operación de Collective a la venta digital para mantener el distanciamiento y cambió el inventario a ropa más casual y para estar en la casa, y será a partir de este mes que empezará a recibir público en la tienda con ciertas restricciones. Y en Stuffed Avocado, solo despacha órdenes para llevar, las cuales el cliente debe haber ordenado previamente.

“Nosotros, gracias a Dios, estamos sobreviviendo”, expresó Pierluisi, quien lo atribuyó a que la venta en otros dos Stuffed Avocado no ha decaído tanto como en Viejo San Juan, debido a que esa tienda depende mucho del turismo, y las otras no.

Choco Bar es otro de los negocios que también ha hecho ajustes en su operación debido a la pandemia. Cierra a las 3:00 p.m., en vez de a las 8:00 p.m., trabaja con una tercera parte del personal y solo atiende órdenes para llevar. “La situación está bastante grave, las ventas han bajado bastante, más de 50%. Tomamos la difícil decisión de no recibir público (en el salón comedor) porque estaban llegando turistas de Florida y Texas y no sabíamos quiénes podían estar contagiados”, comentó Carlos Cortés, director del Choco Bar.

Otros restaurantes aún no han reabierto. “Yo cerré en marzo y había esperado para reabrir por precaución. Planificaba hacerlo el 4 de agosto, pero está ahora la Ley Seca a las 7:00 p.m. y eso nos limita mucho la venta”, aseveró Sylma Pérez, propietaria del restaurante francés 311 Trois Cent Onze en la calle Fortaleza.

“Hay muchos restaurantes que están tomando las medidas de higiene y seguridad y a los clientes les gusta acompañar la comida con un trago o una copa de vino. No nos deberían comparar con las barras y chinchorros”, argumentó Pérez. Pese a opinar que la Ley Seca es injusta con negocios como el de ella, dijo que reabrirá la semana del 20 de agosto, pero por ahora, operará solo tres días a la semana -jueves, viernes y sábado- y desde el mediodía hasta las 7:30 p.m. Esto en lo que el gobierno elimina la Ley Seca.