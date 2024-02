Starbucks abre otras dos tiendas en Ponce y Caguas

El horario de operación para la tienda de Bairoa Shopping Center es de 6:00 a.m. a 9:30 p.m. de lunes a jueves; de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. los viernes y sábados, y de 7:00 a.m. a 9:30 p.m. los domingos. Mientras, el quiosco de Plaza Del Caribe operará de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos.