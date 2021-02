T-Mobile cerró el 2020 con “más de 1 millón de clientes”, un crecimiento de 11% en adiciones netas y de 54% en ventas de accesorios y otros equipos, informó Jorge Martel, líder de las operaciones de la proveedora de telecomunicaciones móviles en Puerto Rico.

“Con la salida de AT&T del mercado, mucho cliente escoge a T-Mobile”, planteó Martel como uno de los factores de peso para ese crecimiento, más allá de que contar con conectividad confiable se hizo vital durante el año pasado por la adopción forzosa del trabajo y el aprendizaje remotos. “Cada vez que llega una carta con el logo de Liberty, vemos un pico”. Esto se ha extendido a la clientela de negocios, segmento que aumentó 35%.

Para aprovechar esta migración de clientes de AT&T, Lyanette Dávila, directora de mercadeo, informó que tienen una oferta específica que les permite “traer su propio equipo, el que usan actualmente con AT&T”, sin cobro de activación y hasta $650 de reembolso cuando evidencian el cobro de AT&T por migrar el dispositivo.

Además, presentaron nuevos planes individuales y familiares con consumo ilimitado sin reducción de velocidad.

Martel destacó que el crecimiento ha ido a la par con creación de empleos, pues la plantilla ya supera las 900 personas y están en contratación activa: “Tenemos 50 plazas incrementales en servicio al cliente (con su socio de negocios Atento), y 70 incrementales en retail”.

Sobre el desempeño de las tiendas, el gerente general informó que a nivel de T-Mobile en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, la tienda de Plaza Las Américas se distinguió como la de mayor venta en accesorios. Además, seis de las ocho tiendas con mejores métricas de ventas también son de Puerto Rico.

Segunda la isla en uso de 5G

En cuanto a la red, el ejecutivo indicó que el tercer trimestre de 2020 trajo adelantos importantes, como comenzar a unificar la banda baja de 600 MHz con el espectro de 2.5 GHz que adquirieron con la fusión de Sprint. A la fecha, 33% de la población tiene acceso a ambas bandas.

“Ya 79% de nuestras radiobases son 5G y 98% de la población tiene acceso a la tecnología 5G”, indicó Martel sobre la red de última generación, cuya utilización aumentó 40% en 2020.

Esta tendencia, que coloca a la isla como el segundo mercado de mayor uso de 5G después de la ciudad de Nueva York, la atribuyó no solo a que “Puerto Rico tiene un consumidor sumamente sofisticado”, sino también a que “la falta de internet de alta velocidad fijo hace que el consumidor adopte la tecnología 5G más rápidamente”.

De cara al 2021, el ejecutivo proyectó como prioridad “continuar integrando el espectro de la banda media y sintonizando la red 5G para mayor cobertura y velocidad”. En cuanto a la integración de la banda milimétrica, aseguró que “tenemos bastante espectro, pero eso no lo vemos hasta finales de este año y principios de 2022”. Explicó que esto se debe a que esta frecuencia alta, si bien permite velocidades altísimas, es cobertura limitada y se usa más para áreas específicas que requieran mayor densidad.

“Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie en 5G. Nuestras estrategia no es muy secreta: no hay que escoger entre un precio atractivo y una buena cobertura. En el pasado esa era la dicotomía”, concluyó Martel.