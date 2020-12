The B12 Store, una cadena americana especializada en la salud y bienestar, se apresta a abrir su primer establecimiento en Puerto Rico en el centro comercial The Mall of San Juan.

El establecimiento empleará a siete personas y es traído a la isla por María del Pilar Criado. No obstante, la empresaria no ha podido abrir el negocio porque aún aguarda por el permiso de uso que debe otorgarle el municipio de San Juan.

“Con mucha dificultad y tropiezos en el camino, continuamos aún en la espera por parte del municipio de San Juan y el técnico asignado al caso, Ana I. Sierra Barbosa, quien indica que está muy cargada de trabajo y no ha podido trabajar nuestros permisos”, indicó Criado.

Explicó que The B-12 Store estará en el antiguo local que ocupaba la tienda Joaquín Blanco en el centro comercial, la cual tuvo los permisos por parte del municipio . Al establecimiento se le retocó la pintura al color original y se colocó rotulación nueva con el cambio de nombre. “Nuestra solicitud de permiso fue sometida al municipio de San Juan a través de la página de OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) antes del Día de Acción de Gracias y se enviaron todos los documentos requeridos al momento. Luego de tres 3 semanas, el técnico asignado, notifica a través de mensaje que debemos enviar otra cantidad de documentos, incluyendo la cantidad de estacionamientos en el mall y el acceso de las carreteras y vías públicas al mismo. Recalcamos que este mall y los locales tienen todos los permisos al día, y solo solicitamos un cambio de nombre para una nueva tienda. Al día de hoy no ha habido más contacto con el técnico asignado al caso, tampoco responde correos electrónicos”, manifestó la empresaria.

The B-12 Store tiene tiendas en Estados Unidos en otros centros comerciales, incluyendo algunos propiedad de Taubman, dueños de The Mall of San Juan. Para la apertura de la primera tienda de esta cadena en la isla, los dueños de la corporación matriz viajaron a Puerto Rico para participar del evento, pero se disponen a marcharse, sin poder llevar a cabo la inauguración.

Criado lamenta que The B-12 Store no haya podido comenzar a operar en esta época navideña, aunque confía que el municipio de San Juan le de el permiso en los próximos días.