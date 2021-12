La cadena de vitaminas inyectables y suplementos nutricionales The B-12 Store cierra el año 2021 con la apertura de su tercera tienda en Puerto Rico, y la primera que llega al área oeste, la cual inauguró ayer en el Mayagüez Mall.

María Criado, quien posee los derechos de la franquicia para Puerto Rico, indicó que la nueva tienda en Mayagüez operará de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves, y los viernes y sábados hasta las 8:00 p.m. Los domingos abrirá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

“En The B-12 Store trabajar bajo una filosofía de servicio personalizado y de excelencia en cuidado de salud preventivo como el que ofrecemos es sin duda alguna gratificante para nuestros clientes que buscan prevenir condiciones de salud”, expresó Criado al señalar que cientos de clientes satisfechos recomiendan a The B-12 Store a sus familiares y amistades recurrentemente.

La primera The B-12 Store en la isla abrió en The Mall of San Juan en diciembre del año pasado y la segunda está en San Patricio Plaza en Guaynabo.

The B-12 Store es una cadena estadounidense fundada hace ocho años en el estado de Wisconsin por Lisa Ruiz. Cuenta con más de medio centenar de tiendas, mayormente en centros comerciales, en distintos estados, como Florida, Texas, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

En The B-12 Store el cliente puede recibir inyecciones de vitaminas B12, C, D3, magnesio, biotina, zinc, entre otros, así como diversidad de suplementos. El concepto busca llenar una necesidad que hay en el mercado de personas que cada vez están más conscientes de su salud y buscan formas de prevenir enfermedades y de tratarse con remedios más naturales.

Los clientes no necesitan tener cita previa para ser atendidos y recibir los servicios.

“Servir con pasión nos mueve a todos en este equipo, es una filosofía que compartimos. Basta con ver la cantidad de referidos que recibimos, las notas de agradecimiento, las llamadas, en fin, los gestos de gratitud y la felicidad de personas que hoy viven y se sienten mucho mejor”, sostuvo Criado.

“La confianza depositada en nosotros nos honra. Somos líderes porque hacemos realidad el anhelo de nuestros clientes de vivir mejor, porque buscamos las mejores soluciones para sus condiciones, pensando solo en su bienestar”, agregó la empresaria.