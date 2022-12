The Whisky Store regresa a The Mall of San Juan durante la temporada navideña con marcas líderes de uno de los espíritus destilados favoritos de los puertorriqueños. La tienda tipo “pop-up” está ubicada en el primer nivel del centro comercial, hasta el 31 de diciembre.

“Ésta es la época favorita de los puertorriqueños para celebrar y agradar a sus seres queridos. Qué mejor que obsequiar productos de excelencia y calidad de las marcas líderes de whisky. Además, los asistentes podrán disfrutar de catas, orientación y regalos con sus compras”, estableció Brenda Pizarro, gerente de Marcas Senior para Méndez & Co.

Quienes visiten el centro comercial podrán adquirir marcas como: The Singleton, Buchanan’s, Talisker, Cardhu y todas las variedades de Johnnie Walker, incluyendo una edición limitada de Black Label Sherry Finish que ha llegado exclusivamente para esta temporada.

Además, los consumidores podrán participar gratuitamente de catas de whisky al comprar una botella de alguno de los productos participantes, las cuales serán entregadas con su empaque de regalo. Las catas tienen una duración de media hora y son lideradas por José “Kiko” Vázquez, especialista en licores de Méndez & Co. e incluyen las variantes de Johnnie Walker Gold y Sherry Finish, así como The Singleton.

PUBLICIDAD

Las catas se estarán celebrando de miércoles a sábado, durante todo el mes de diciembre, a las 4:30 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m. The Whisky Store abrirá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado; los domingos desde las 11:00 a.m. y tendrá un horario especial el 24 y el 31 de diciembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.