La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) anunció un acuerdo judicial entre el gobierno de Estados Unidos y la compañía puertorriqueña To Go Stores, LLC., el cual protegerá a las comunidades en toda la isla y resolverá presuntas violaciones a las leyes ambientales en 15 gasolineras.

Comúnmente, los tanques subterráneos de almacenamiento (UST) de propiedad operados por To Go Stores contienen grandes cantidades de gasolina y pueden causar daños ambientales considerables si tienen fugas, incluso, contaminar el agua subterránea con benceno, conocido como cancerígeno.

A esos efectos, la compañía acordó pagar una multa civil de $125,000, implantar medidas para asegurar el cumplimiento con la ley, efectuar revisiones de las instalaciones y reemplazos de tanques, instalar o mejorar sistemas automáticos para medir en los tanques a fin de detectar emisiones, e instalar un sistema centralizado de monitoreo.

Como parte de la resolución, To Go Stores también mejorar la detección de fugas en, al menos, 43 gasolineras en todo Puerto Rico: las 15 citadas en la denuncia y 28 adicionales.

“Esta resolución protege a las comunidades en todo Puerto Rico, al mejorar considerablemente la manera en que To Go gestiona los tanques subterráneos de almacenamiento de gasolina”, dijo Lisa F. García, administradora regional de la EPA, en un comunicado.

“El sistema centralizado de monitoreo requerido por esta resolución protegerá, en particular, los recursos vitales de agua subterránea, al asegurar que los tanques subterráneos en docenas de gasolineras sean ahora debidamente monitoreados y mantenidos”, agregó García.

En una denuncia presentada simultáneamente con un acuerdo por consentimiento en el Tribunal federal en Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos alegó que To Go Stores violó de numerosas maneras la Ley federal de Conservación y Recuperación de Recursos y las Regulaciones de Control de Tanques Subterráneos de Almacenamiento de Puerto Rico. Las presuntas violaciones incluyen no utilizar el equipo debido para los tanques subterráneos de almacenamiento, no efectuar la operación y el mantenimiento requeridos, y no reportar e investigar emisiones sospechadas. Se presume que una o más de estas violaciones ocurrieron en 15 gasolineras.

En el comunicado, se explicó que el componente centralizado de monitoreo de este acuerdo permitirá que To Go Stores identifique y responda rápidamente ante fugas –reales o potenciales– de gasolina en 43 estaciones que tienen tanques subterráneos de almacenamiento activamente operando, cada uno de los cuales tendrá equipo electrónico de monitoreo para detección de emisiones con la capacidad de transmitir datos a un lugar central las 24 horas. Esta tecnología permitirá a la compañía ofrecer una vigilancia continua desde un solo lugar.

To Go Stores también contará con sistemas de medición totalmente automática de los tanques para detectar emisiones en 43 gasolineras. Esta medida de cumplimiento, junto con el sistema central de monitoreo valorado en aproximadamente $600,000, notificará instantáneamente a un sistema central de gestión en caso de que haya una fuga potencial o real.

La obligación de instalar o mejorar los sistemas de monitoreo central y la detección de emisiones con medidores automáticos en los tanques se extenderá a toda instalación adicional que tenga UST activamente operando que pueda adquirir To Go Stores después de la fecha en que se registre el decreto de consentimiento. Además, la compañía entregará informes trimestrales a la EPA acerca de su operación de estos sistemas y deberá proporcionar más información sobre sus operaciones, según lo pida la dependencia.

La resolución está sujeta a un período de comentarios del público de 30 días y debe ser aprobada por el Tribunal federal en Puerto Rico antes de pasar a ser definitiva.