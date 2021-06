“No somos terroristas. Somos transportistas, camioneros y padres de familia. No pedimos nada del otro mundo, solo sentarnos a negociar mejores condiciones de trabajo”, expresó Pablo Pérez, portavoz de los transportistas de la distribuidora V. Suárez & Co. que están en paro.

Desde el pasado martes, un grupo que suma entre 70 y 80 camioneros cesó labores para intentar forzar a la empresa a que les pague una tarifa más alta, ya que alegan que la distribuidora se niega a negociar y ha mantenido las mismas tarifas por décadas.

El grupo se mantiene a las afueras de la empresa, tanto en Cataño –donde está la mercancía refrigerada- como en Bayamón –donde están las provisiones secas-, en espera de que la compañía los llame a negociar; pero eso no ha ocurrido. El paro lo realizan sin bloquear la entrada ni salida de otros camioneros que llegan a dar el servicio.

El Nuevo Día se comunicó con la distribuidora para obtener una reacción, pero al cierre de esta edición, no había recibido respuesta de ningún ejecutivo.

“Pedimos mejoras en las condiciones de empleo. Ellos preparan el contrato, te lo dan y te dicen fírmalo. No puedes cambiar nada. Mi papá trabajó 37 años con ellos, murió trabajando en la empresa y por los últimos 12 o 15 años, que yo recuerde, el cheque fue igual, la misma cantidad”, sostuvo Pérez.

Ese tipo de contrato, que es un documento predeterminado y preparado por una sola de las partes, mientras la otra parte no puede enmendarlo, y solo adhiere su firma aceptándolo, se conoce como contrato de adhesión.

Por su parte, el ingeniero Jaime Lafuente, presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), dijo que las llamadas “tarifas nuevas”, que entraron en vigor este año, son las mismas tarifas que han estado vigentes desde el 2005, pero que por el efecto inflacionario, se trajeron a la realidad de hoy. En promedio, el alza es de 2% anual.

Lafuente indicó que hay empresas que ni siquiera pagan la tarifa de 2005. “Ese aumento en tarifa, si se divide entre la carga, es muchísimo menos del 1%. Si las tarifas fueran justas, ellos no estarían en paro”.

Como presidente del NTSP, intentó servir de mediador entre las partes para evitar que la situación se complique. Los camioneros aceptaron, pero la empresa le dijo, según él, que prefería esperar la decisión del tribunal ya que les asiste la razón, pues negocian contratos privados con los camioneros.

Sin embargo, el ingeniero aseguró que en el NTSP no hay porteadores por contrato registrados en este momento, todos son porteadores públicos. Añadió que, tanto los porteadores por contrato como los públicos, tienen que cumplir con las tarifas vigentes, o en su defecto, tener tarifas similares.

“Ellos dicen que pagan bien, pero no es así”, dijo por separado Pérez. Mencionó que un viaje desde las instalaciones de V. Suárez hasta Trujillo Alto o hasta el puente atirantado en Comerío, en el que puede haber entre cinco y siete paradas para entregar mercancía- la compañía paga una tarifa de $150 por viaje.

“Subió el combustible, el precio de las gomas, los impuestos, los peajes, todo, pero el pago a nosotros no ha subido. Lo que estamos intentando es que la empresa nos escuche”, dijo el portavoz de los transportistas. Agregó que algunas aseguradoras no quieren asegurar los camiones “más viejitos”, lo que implicará que varios camioneros tendrán que adquirir otras unidades para dar el servicio.

Cuestionado de por qué el paro solo es en V. Suárez, y no en otras compañías, Pérez indicó que hay miedo. “Simplemente por el temor no hay más transportistas en paro. Les dijeron que si no daban el servicio, estaban despedidos. Tras que están mal económicamente y no les quieren dar un aumento, los amenazan con despedirlos. Por eso, este es un movimiento histórico, donde hay entre 70 y 80 camioneros en paro”.

De otro lado, el presidente del NTSP señaló que el viernes pasado le entregó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) copia del reglamento de 2020 para su revisión y comentarios. Mientras, el pasado martes se elevó al Tribunal Supremo el caso de la carta circular que estableció las nuevas tarifas y que el sector privado ha objetado.

Lafuente no descarta empezar a multar a las empresas que se sigan oponiendo a pagar las tarifas vigentes, e incluso radicar un pleito en el tribunal a esos fines.