Cuatro compañías de seguridad privada de Puerto Rico y sus ejecutivos deberán pagar $715,685 por salarios y daños a 400 empleados que tenían clasificados como contratistas independientes cuando no lo eran, informó ayer la División de Salarios y Horas del Departamento federal del Trabajo (DOL, en inglés).

El monto fue establecido en un fallo del tribunal federal, que encontró que Evolution Quality Guard Inc., E.Q.G. Protection Agency & Order Corp.; Excellent Quality Guard Corp.; Excellent Quality Guard Services Inc.; y sus ejecutivos Orlando Merced Morales y Joel Velázquez Cruz violaron la Ley Federal de Normas Justas de Trabajo (FLSA, en inglés) al no pagar el salario mínimo por hora ni tiempo extra requeridos.

El tribunal también ordenó que E.Q.G. Protection Agency & Order Corp., Merced y Velázquez paguen $226,442 adicionales en penalidades civiles.

“Este caso demuestra que el DOL va a utilizar todas las herramientas disponibles en ley para asegurarse de que los empleados reciban los salarios que se han ganado, y que los patronos compitan en igualdad de condiciones”, planteó el fiscal regional del DOL,Jeffrey S. Rogoff. “Los patronos no pueden evadir los requisitos en ley al crear expedientes falsos, clasificar mal a los empleados y transferir sus operaciones y personal de una compañía a la próxima”.

El tribunal federal encontró que las compañías en realidad eran un solo patrono y que no le pagaron salaries a 51 guardias de seguridad, en violación a las reglas de paga mínima, y solo compensaron con tiempo sencillo, no con la paga por tiempo extra requerida, a 394 guaridas que trabajaron más de 40 horas en una semana laboral.

También concluyó que los patronos fabricaron récords de horas trabajadas y proveyeron esa documentación falsificada al DOL durante la investigación.

Este caso es la segunda investigación que la oficina hacía de estos patronos. Luego de que se negaran a cumplir con la Ley FLSA y se negaran a pagar los salarios que debían al amparo de la ley, la agencia radicó una querella contra los acusados, que resultó la emisión de un fallo y una orden por los montos ya mencionados.

“A los empleados tienen que pagarle todos los salarios que legalmente se hayan ganado”, afirmó José R. Vázquez, director de la oficina local de Salarios y Horas del DOL, en Guaynabo. “Proveemos múltiples herramientas para ayudar a los patronos a entender sus responsabilidades, y proveemos asistencia confidencial de cumplimiento para cualquiera que tenga preguntas sobre cómo estar en ley”.