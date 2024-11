Unas 69 empresas le solicitan al Departamento del Trabajo permiso para no pagar el bono a sus empleados

Son ya 69, las empresas que han solicitado no pagar el bono de Navidad a sus empleados este año, ha informado el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

En total, si el DTRH acoge la petición de estas empresas, serán unos 9,420 empleados, los que no recibirían su bonificación este año.

La secretaria interina del DTRH, Nahiomy Alvarado, informó que el año pasado, fueron 326 las empresas que solicitaron no pagar el bono. La agencia autorizó la exención a 305 de las solicitantes.

Alvarado explicó que entre las razones para denegar una solicitud de exención al patrono es que estos presenten documentos incompletos, que no estén certificados por un contador público autorizado (CPA) o que presenten copias en vez de documentos originales.

Comercios que todos los años piden exención

La secretaria interina expresó que, hasta no tener la lista completa de comercios aprobados, la agencia no revela los nombres de las empresas exentas de pagar el Bono de Navidad este año. Sin embargo, en años anteriores, es evidente que hay empresas que se repiten en esta petición para no tener que pagar el bono.