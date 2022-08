La Universidad Albizu, una institución acreditada de educación post secundaria con más de 3,000 estudiantes, anunció hoy el nombramiento del doctor Nelson Soto como presidente en propiedad. Este, ayudará a dirigir los destinos de la institución que cuenta con tres localidades en Puerto Rico y el sur de Florida.

Asimismo, como demostración de su desarrollo reciente, la Albizu inaugurará próximamente el nuevo anexo de su campus en el sur de Florida. Recientemente la institución también celebró los 20 años de Casa Albizu, un programa de respuesta coordinada para la protección de la niñez.

El puertorriqueño Soto, recién nombrado presidente, cuenta con un grado doctoral (PhD) en Educación con concentración en Estudios de Políticas de la Universidad de Indiana, así como una Maestría en Educación y un Bachillerato de la Universidad de Cincinnati. Ha sido profesor asociado y administrador en Union, Universidad de Indiana, Purdue, Missouri y la Universidad de Cincinnati. Se desempeñó como Rector y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos en el Union Institute & University de Cincinnati, cargo que ocupó desde 2013 hasta el presente.

“Es un honor unirme a esta prestigiosa institución en un momento de gran crecimiento”, dijo el doctor Soto, presidente de la Universidad Albizu, en declaraciones escritas. “Espero colaborar exitosamente con nuestra Junta de Síndicos, el liderato de la institución y toda la comunidad estudiantil.”

Fundada en 1966, la Albizu ha sido pionera en proveer formación profesional relevante para atender las necesidades de salud mental de las comunidades multiculturales y promover la investigación culturalmente sensible. Acreditada por la Comisión de Educación Superior de Middle States (Middle States Commission on Higher Education), la Albizu ofrece programas y certificados de bachillerato, maestría y doctorado en programas de Psicología, Patología del Habla y Lenguaje, Servicios Humanos, ESOL y un MBA en Cuidado de la Salud. Su fundador, el doctor Carlos Albizu Miranda, es reconocido por su trabajo innovador en el desarrollo de una psicología culturalmente sensible, lo que ha diferenciado el enfoque de la universidad durante décadas.

Casa Albizu, que cumple 20 años de servicios, cuenta con tres centros (San Juan, Ponce y Camuy) que brindan servicios de evaluación, entrevista forense, y psicoterapia a niños y adolescentes. Anualmente, atienden entre sobre 600 casos. “Casa Albizu es parte importante de nuestro crecimiento y por eso, hemos iniciado el proceso para acreditar al programa como un centro de abogacía por la niñez (Child Advocacy Center) bajo los estándares del National Children Alliance. Esto abona a nuestro objetivo de crear oportunidades para que nuestras comunidades y estudiantes puedan prosperar”, dijo el doctor Julio Santana Mariño, rector del Recinto de San Juan y Centro Universitario de Mayagüez de la Albizu.

La ceremonia de inauguración del nuevo anexo de la Universidad Albizu en Miami será el 25 de agosto y contará con la presencia de su equipo ejecutivo, Junta de Síndicos, personal institucional, estudiantes, funcionarios públicos de la ciudad de Doral, entre otros invitados distinguidos.