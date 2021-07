Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, así como otros siete centros comerciales en Puerto Rico, propiedad de Retail Value, Inc. (RVI) fueron vendidos a Kildare Acquisitions US, LLC por $550 millones en efectivo.

De conformidad con el acuerdo de compra, los vendedores han acordado vender al comprador los activos que tenían en Puerto Rico, los cuales suman 3.5 millones de pies cuadrados aproximadamente. El periodo de diligencia expiró el 13 de julio.

Se espera que la transacción culmine en el tercer trimestre de este año. Como parte del acuerdo, Kildare registró un depósito de $15 millones con el agente de custodia para la transacción, cuyo depósito no es reembolsable (excepto en ciertas circunstancias limitadas como se establece en el Acuerdo de compra) y se acreditará al comprador contra el precio de compra al cierre.

RVI prevé utilizar una parte de los ingresos netos de la transacción para pagar el saldo total del préstamo hipotecario, según lo requiere el contrato hipotecario. Al 30 de junio de 2021, el monto principal pendiente del préstamo hipotecario era de $ 214.5 millones.

El mes pasado RVI vendió el centro comercial El Señorial -que también pertenecía a su portafolio de propiedades- al empresario Ramón Calderón, dueño de Holsum y de la cadena de supermercados Pueblo.

Mientras, en abril había vendido a Plaza Vega Baja por $4.5 millones a Gator Investments. Gator Investments compró además los centros comerciales Plaza Palma Real en Humacao en diciembre de 2020 por unos $50 millones, más gastos de cierre; así como Rexville Plaza en Bayamón y Plaza del Oeste en San Germán, ambos en el verano de 2017.

Con esta transacción, Kildare Acquisitions se convierte en el dueño de Plaza del Sol y Plaza Río Hondo en Bayamón; Plaza del Norte en Hatillo; Plaza del Atlántico en Arecibo; Plaza Escorial en Carolina; Plaza Cayey; Plaza Fajardo; Plaza Isabela y Plaza Walmart en Guayama.