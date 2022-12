Con la invitación a descubrir una nueva era de su trayectoria en Puerto Rico, la casa de moda y fragancias de lujo, Yves Saint Laurent (YSL), lanzó una experiencia de realidad aumentada a modo de celebrar la temporada navideña.

Se trata de una experiencia única en donde las personas tendrán la oportunidad de adentrarse en el fantástico mundo de YSL, a través de sus teléfonos móviles, para disfrutar de una colección de estructuras virtuales, alusivas a las festividades, que le dan vida a diferentes monumentos históricos de Puerto Rico.

La exclusiva marca de moda planifica abrir su primera tienda en Puerto Rico en el centro comercial The Mall of San Juan. Aunque los planes eran inaugurarlo para esta temporada navideña, no podrá ser así. La apertura se pospuso para mediados del próximo año. La tienda estará en el segundo nivel del mall, frente a Louis Vuitton.

Mientras, YSL lanza este proyecto por primera vez apostando a la fusión entre la tecnología y la belleza. Esta experiencia de realidad aumentada es la primera iniciativa que una marca de belleza trabaja en Puerto Rico y por puertorriqueños. La misma fue creada por la agencia local Sup3rnova LLC.

“Yves Saint Laurent es una marca que siempre se ha distinguido por desafiar los límites y tradicionalismos de la sociedad. Las festividades no son la excepción y por eso hemos lanzado esta nueva era de YSL en donde las personas podrán interactuar con la marca de una forma única y dinámica”, expresó Frances Rivera, gerente de Yves Saint Laurent en Puerto Rico.

“A través de estos monumentos virtuales queremos inspirar a las personas a que, durante las celebraciones, tomen un momento para abrir su óptica y aprecien aquellas cosas que solamente se pueden ver si prestas mucha atención”, acotó Rivera sobre la experiencia.

Las estructuras virtuales se encuentran ubicadas en lo que la marca ha denominado, “La Zona YSL”, que cubre principalmente las áreas en donde se encuentran ubicados diferentes monumentos y lugares históricos en el Viejo San Juan y Ponce.

Entre estos se encuentran El Morro, la Plaza Quinto Centenario, el Paseo La Princesa y el Parque de Bomba de Ponce. Además, tendrán localizaciones secretas que se estarán revelando a través de la aplicación.

Las personas que deseen disfrutar de la experiencia gratuita deberán visitar www.experienciaysl.com para seguir las instrucciones y utilizar la herramienta que les permitirá ver los monumentos virtuales.

Además de cimentar su posición como una de las marcas en el mercado de lujo con mayor innovación, con esta iniciativa, que fue creada exclusivamente para el mercado de Puerto Rico, YSL refuerza su compromiso con la sustentabilidad y conservación del medio ambiente, pues todo el montaje fue diseñado digitalmente en lugar de producir un material físico.

“El compromiso de YSL con la sustentabilidad es uno sumamente importante para nosotros por lo que tener la oportunidad de combinar la tecnología con este valor, nos llena de mucha satisfacción”, añadió Rivera.