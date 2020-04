Fráncfort — La empresa de artículos y calzado deportivo Adidas dice que el gobierno alemán le ha aprobado un préstamo de emergencia de 3,000 millones de euros ($3,300 millones) para superar la caída de negocios debido a la pandemia.

La compañía con sede en Herzogenaurach, Alemania, dijo el martes que suspendió el pago de dividendos, la recompra de acciones y las bonificaciones a los directivos como condición para obtener el préstamo "para cruzar esta situación sin precedentes".

El préstamo revolvente sindicado, aún no firmado, incluye un compromiso de $2,700 millones del banco estatal de desarrollo KfW y $630 millones bajo las condiciones habituales de mercado de los socios bancarios de la empresa, que incluyen UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Mizuho Bank y Standard Chartered Bank. Adidas dijo que reembolsará la parte no utilizada del préstamo, con intereses y tarifas, lo antes posible.

La empresa dijo en un comunicado que renunciará a bonificaciones a corto y largo plazo en el año, que equivalen al 65% de la compensación anual de los altos directivos. También renunciará a las bonificaciones a largo plazo de directivos del nivel inmediatamente inferior.