La entidad acreditadora A.M. Best degradó el crédito de la Cooperativa de Seguros Múltiples y cambió su perspectiva a estable en su más reciente evaluación.



A principios de octubre A.M. Best había puesto bajo evaluación la capacidad crediticia de la aseguradora, debido a los informes financieros del segundo trimestre que reflejaron que el huracán María les había producido una pérdida de $30 millones, además de la pérdida que le había acarreado su subsidiaria Real Legacy.

Aunque la pérdida de sobrante es significativa, la evaluación del estado de situación luce fuerte debido a la compra de reaseguro catastrófico para eventos futuros, dice el informe.

No obstante, A.M. Best indica en su informe que la Cooperativa debe fortalecer su programa de manejo de riesgo empresarial (ERM, por sus siglas en inglés) para mejorar la alineación con su perfil de riesgos. La anterior clasificación era de A- (Excelente) con perspectiva “under review”.

La nueva clasificación de la empresa puertorriqueña es B++ (Bueno) para fines del renglón referente a fortaleza financiera (FSR, por sus siglas en inglés) y bbb+ en lo relativo a la calificación para emisor a largo plazo (LTCR, por sus siglas en inglés), ambas con perspectiva estable.

“Esta nueva clasificación es el resultado de los efectos producidos tras el huracán María, así como el impacto tras la liquidación reciente de Real Legacy. No obstante, A. M. Best reconoce en su informe que la Cooperativa de Seguros Múltiples cuenta con un estado de situación sólido, un capital ajustado a riesgo fuerte, un desempeño operacional adecuado, resultados proyectados para el año en curso superior a la tendencia observada en el pasado, un programa de reaseguros sólido, así como un probado liderazgo y una cartera de negocios diversificada. Nuestras fortalezas y capacidades demostradas por más de 55 años nos continuarán moviendo hacia el fortalecimiento de nuestros negocios y la incursión en otros, con el fin de seguir ampliando nuestra presencia como líderes de seguros de propiedad y contingencia del país.”, indicó Juan A. Lugo Meléndez, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples.

Al presente y tras atender cerca del 99% de las más de 62,000 reclamaciones recibidas tras el huracán María, la Cooperativa ha realizado desembolsos que exceden los $220 millones y ha superado en un 14% su meta para primas suscritas, equivalente a $36.3 millones por encima de lo proyectado.

“Continuaremos comode costumbre sirviendo al pueblo puertorriqueño enfocados en nuestro continuo desarrollo, el fortalecimiento de nuestra empresa y por consiguiente del movimiento cooperativo”, indicó Lugo Meléndez.

La Cooperativa cuenta con sobre 600,000 asegurados, ocho sucursales y más de 150 representantes exclusivos autorizados.