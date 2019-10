Animus, la plataforma de desarrollo personal, profesional y empresarial de la mujer, lanzará su cumbre anual en su quinto aniversario, juntando a miles para obtener herramientas para crecer, potenciar sus carreras, vidas y comunidad. Esta edición se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

En cinco años, Animus, creado por Cobian Media y Lucienne Gigante, ha impactado a más de 4,000 mujeres y ha juntado a más de 120 oradoras de Puerto Rico y del mundo de todo tipo de industria, incluyendo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, por sus siglas en inglés) finanzas, banca, academia, medicina, tercer sector, agricultura, comunicaciones, artes, medios y deportes.

“Apostamos a invertir en la mujer como zapata para el desarrollo económico del país. Animus conecta, abre puertas y provee herramientas tangibles a empresarias, profesionales, estudiantes y líderes de todas las edades e industrias, potenciando el momento en el que se encuentran con ambición y propósito de mejorar su vida y comunidad”, expresó Lucienne Gigante, cofundadora de Animus.

Este año, Animus presenta variedad de temas, historias, enseñanzas y acciones tangibles. Ayer, los organizadores anunciaron las primeras oradoras, entre ellas, Veronica Chambers, poeta afrolatina, coautora de cuatro New York Times best sellers y editora de una colección de ensayos de Michelle Obama; Shailee Basnet, Everest Summiteer, comediante y líder del “Seven Summit Women Team”, el primer grupo de mujeres del mundo en escalar la montaña más alta en cada continente; y Helga Yarí Paris-Morales, bailarina profesional y artista del Studio Company en Washington Ballet Studio Co.