El Resiliency and Business Innovation (RBI) un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que opera con fondos del Economic Development Agency (EDA i6), ha diseñado un currículo sobre resiliencia para empresas, junto a George Mason University - Center for Resilient and Sustainable Communities y Echar Pa’ Lante.

“Building a Resilient Business: Before, During, and After a Disaster”, es un curso diseñado para empresas (de todo tamaño e industria) tomando en cuenta todos los acontecimientos ocurridos recientemente en Puerto Rico. El curso consta de “webinars” de 1.5 horas y asistencias técnicas, y se extenderá por 6 jueves consecutivos en horario de 6:00pm a 7:30pm, comenzando el jueves, 21 de mayo de 2020 hasta el jueves, 25 de junio. Durante el curso, las empresas utilizarán un Manual para desarrollar un Plan de Resiliencia que las empresas habrán completado, al finalizar las 6 semanas, con la asistencia del equipo de George Mason University y voluntarios locales, expertos en apoyo empresarial.

Se espera que, al finalizar el curso, los participantes hayan aprendido a prepararse para las Cuatro Fases de Resiliencia: Anticipar, Sobrellevar, Recuperar y Adaptar/Reposicionar, a través del valor de un análisis SWOT (FODA); del análisis de los peligros que pueden tener los negocios; cómo proteger los activos del negocio (personal, información, operaciones); y cómo adaptarse a los cambios en las condiciones del negocio. Aquellos que finalicen el curso, que totaliza 12 horas entre los “webinars” y las asistencias técnicas, recibirán un certificado de participación.

El currículo será ofrecido por el Dr. Linton Wells II, el Dr. Jean Pierre Auffrett y Robert Rogers, facultativos de George Mason University que han trabajado con Resiliencia en diferentes países y traen más que la parte teórica, la experiencia trabajando el manejo de emergencias y desastres.

El currículo es libre de costo, espacios son limitados y se llevará a cabo en inglés. Pueden registrarse utilizando el enlace https://resiliencecurriculumforbusinesses.eventbrite.com, donde hay información adicional sobre cada una de las clases y los facultativos.