Caribbean Cinemas y Dame Un Bite se aliaron para añadir el servicio de entrega a los combos "Popcorn To Go" que Caribbean Cinemas ya está vendiendo en algunos de sus cines.

El servicio de entrega estará disponible únicamente a través de la aplicación digital de Dame Un Bite. Al ingresar a la aplicación de Dame Un Bite el cliente podrá hacer su orden al cine más cercano entre los cuatro cines de Caribbean Cinemas que están ofreciendo este servicio, que son: Plaza Guaynabo, Las Catalinas, Plaza Escorial y Plaza del Caribe) y podrá escoger los combos To Go disponibles, el sabor de refresco o agua, popcorn dulce y variedad de dulces. Luego de hacer su orden y pagar en la aplicación con tarjeta de crédito o ATH Móvil, el cliente recibirá su orden dentro del tiempo establecido.

“Luego de lanzar Popcorn To Go, nuestro servicio de venta de popcorn tipo 'pick up', algunos clientes nos pidieron ofrecerlo también con delivery, estuvimos evaluando varias opciones y Dame Un Bite nos propuso una alternativa que será beneficiosa para todas las partes. Además, nos complace mucho la oportunidad de expandir nuestras ventas a través de Dame Un Bite, una empresa puertorriqueña, emprendedora y con muchos deseos de trabajar con nosotros”, indicó Mayra Ramírez, directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas.

Caribbean Cinemas se mantendrá aceptando órdenes para recogido (“pick up”) en su portal de internet y ahora añade este nuevo servicio de entrega con Dame Un Bite a partir de hoy viernes 12 de junio. El horario de recogido y entrega será ciertos días entre 2:30 p.m. a 6:30 p.m. en el cine que el cliente seleccione al realizar la compra.

En Plaza Guaynabo se brindará el servicio de jueves a domingo, mientras que en los restantes tres -Las Catalinas en Caguas, Plaza Escorial en Carolina y Plaza del Caribe en Ponce- será de viernes a domingo, todos en el mismo horario.

"En Dame Un Bite estamos más que emocionados de incluir a Caribbean Cinemas como parte de nuestra cartera de productos y servicios. Llevamos tiempo incluyendo otras opciones aparte de las comidas preparadas de los más de 500 restaurantes ya disponibles en el app. Hacer ‘delivery’ del tradicional "popcorn del cine" es algo que nuestros clientes ya nos habían pedido y nos pusimos de meta llevarles. Así que estamos sumamente contentos", compartió José Ortiz, fundador y principal oficial ejecutivo de Dame Un Bite.