La empresa Carnival Corporation suspendió por 60 días todas las operaciones de su subsidiaria Princess Cruises debido al brote del coronavirus.

La presidenta de Princess Cruises, Jan Swartz, dijo que ellos tienen unos 50,000 pasajeros por día, pero la empresa, reconocida por la belleza de sus barcos y calidad de servicio, ha sido noticia desde los inicios de la crisis del coronavirus, porque el Diamond Princess fue el primer crucero en que se detectó el Covid-19, cuando 42 pasajeros resultaron positivos y seis murieron posteriormente.

Al momento de tomar la medida de cancelar todos sus cruceros, todavía hay pasajeros navegando y la empresa dijo que esas travesías continuarán y culminarán en la fecha prevista.

La decisión entra en vigor inmediatamente y afectará los viajes programados desde hoy, martes, 12 de marzo hasta mayo 10.

Sin embargo, el portavoz de prensa de la Autoridad de Puertos, José Carmona, aseguró a El Nuevo Día que la suspensión de las operaciones no afectará directamente a Puerto Rico puesto que el viaje más cercano que tiene programado la empresa para atracar en la Bahía de San Juan está fijada para el próximo mes de diciembre.

"Hasta ahora eso no afecta a Carnival en sus visitas aquí en la isla. Viking Cruises también canceló. Tiene un barco ahora mismo en el muelle 1 y zarpa a las 6:00 p.m. ", indicó Carmona.

La nave de Viking zarpa hoy y no regresará a la isla hasta la próxima temporada. La empresa canceló todos sus viajes hasta el 1 de mayo.

Carmona anticipó, a su vez, que la Autoridad de Puertos está esperando a que la empresa Royal Caribbean anuncie cancelaciones en sus operaciones.

"Ya estamos escuchando que Royal va a seguirle los pasos a Princess y cancelará", puntualizó.

Royal Caribbean es una de las líneas de cruceros principales en la isla. Dos de sus cruceros tienen a San Juan como puerto base: Freedom of the Seas y Vision of the Seas, que es por temporada.

Mientras, la línea Celebrity Cruises una embarcación tiene a San Juan como puerto base.

Para Princess Cruises la pesadilla no se detiene, y a varios de sus barcos se le negó atracar en puertos incluso del Caribe. Además el Grand Princess también reportó una veintena de pasajeros con pruebas de coronavirus positivas, antes de llegar a San Francisco, lo que hizo retrasar el desembarque y que llegaran a Oakland donde finalmente concluyeron el viaje, siendo recibidos con estrictas medidas de seguridad.

Todas las líneas de crucero que siguen navegando flexibilizaron sus políticas de cancelación para no penalizar a los pasajeros que deciden no viajar, por lo que los turistas con viajes en fechas cercanas, deben comunicarse con sus agentes de o líneas de crucero si necesitan hacer cambios.