Varios centros comerciales que hasta ayer estuvieron cerrados por falta de servicio de electricidad tras el terremoto de 6.4 registrado el martes anunciaron que operarán hoy en horario regular.

La gerencia de Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, informó que abrirá hoy hasta las 9:00 p.m. como de costumbre. El centro comercial propiedad de Simon Property Group, cuenta con 90 tiendas y recibe casi 4 millones de visitantes al año.

✉ Email La niña Isabella Santiago observaba los escombros de un edificio caído en la calle Rufina en el centro del pueblo de Guayanilla. (Ramón Tonito Zayas)

El párroco Melvin Díaz Aponte camina sobre los escombros de lo que fue la parroquia la Inmaculada Concepción de Guánica. Esta iglesia de 180 años se derrumbó luego del terremoto. (Ramón Tonito Zayas)

Ismael Negrón (vecino de Yauco) se bañaba en un río mientras su cuñado Luis Torres Morales (quien perdió su residencia) recogía agua. (Ramón Tonito Zayas)

Kaleb Nuñez posa frente a la parroquia Inmaculada Concepción, de unos 180 años de antigüedad e icono del municipio de Guayanilla, la cual colapsó a causa del temblor de magnitud 6.4. (Xavier J. Araújo Berríos)

Rodolfo Rosado se resguarda en la escuela Bernardino Codero de Ponce, mientras las réplicas continúan, dejando inestables las estructuras del área sur de la isla. (Gerald López Cepero)

Eduardina Padilla juega con su ave Julia, también en la escuela Bernardino Cordero de Ponce. (ELNUEVODIA.COM)

Camil Quiñones, una joven madre de Lajas, come junto a sus pequeños luego de que el municipio les proveyó alimentos. La familia reside en el complejo público Las Américas. Al recordar el terremoto se sintieron afectados emocionalmente. (Jorge Ramírez Portela)

Mujer refugiada en la escuela Ana María Negrón en el barrio Barina, sector La Joya, en Yauco. (Ramón Tonito Zayas)

Angel Pérez y Luisa Torres se refugian en el Centro Comunal en la Urbanización Alturas de Peñuelas II. (Xavier Araujo)

La joven Jeniffer Collado Morales se resguarda en las antiguas instalaciones de la Guardia Nacional en San Germán. (Jorge Ramírez Portela)

Vecinos de la ferretería Elimelmar, en Guánica, ayudaron a su dueña y empleados a remover el material del interior de la estructura que se afectó seriamente. (Ramón Tonito Zayas)

Carmen Burgos de 89 años fue llevada por su hija Betzaida Echevarria a las antiguas instalaciones de la Guardia Nacional en San Germán para protegerse. (Jorge Ramírez Portela)

En el barrio Jaguar en Peñuelas, un niño duerme junto a su perro en la marquesina de su casa. (Xavier Araujo)

Shamila Díaz (izquiera) y Rubiela Díaz se refugian en el Mario “Ñato” Ramírez de Yauco. (Ramón Tonito Zayas)

Kian Camacho, niño que entre "paredes" de sábanas duerme en el estadio Mario “Ñato” Ramírez de Yauco. (Ramón Tonito Zayas)

Residentes del complejo de vivienda Montblanc de Yauco recibieron suministros de comida que les entregó el Departamento de la Familia. (Ramón Tonito Zayas)

Camila Isabel Vélez, niña refugiada en la Escuela Ana María Negrón en El Barrio Barina sector la Joya en Yauco. (Ramón Tonito Zayas)

Refugiados en el área del estacionamiento del parque Mario “Ñato” Ramírez en Yauco. Algunos dormían bajo carpas, casetas de campaña, otros en sus vehículos o la intemperie. (Ramón Tonito Zayas)

En Canóvanas, The Outlet 66 Mall dio a conocer en las redes sociales que estará abierto hoy en su horario regular de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Mientras, The Mall of San Juan hizo lo propio, al anunciar en Facebook que estará abierto hoy en horario regular, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

En la zona oeste, el Mayagüez Mall indicó que estará operando hoy hasta las 9:00 p.m., como de costumbre.