La proveedora de telecomunicaciones Claro Puerto Rico anunció esta mañana el primer despliegue de cable de fibra óptica en el municipio de Guaynabo, sirviendo unos 1,300 hogares y luego de una inversión de $4 millones. La nueva línea, que conectará directamente a hogares o negocios que se suscriban al servicio de la empresa, ofrece velocidades de hasta 1,000 megabits de ancho de banda, se indicó.

“En este año esperamos llegar a 10,000 casas en el municipio de Guaynabo y lo que va a ser el proyecto de tres años, alcanzar 30,000 casas”, dijo el presidente y principal oficial de Claro Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano, durante una conferencia de prensa ofrecida en el Parque Muñoz Rivera del mencionado municipio. El número total de casas en Guaynabo es alrededor de 42,000, se añadió.

Los sectores que tienen acceso al nuevo servicio incluyen las urbanizaciones Muñoz Rivera, Las Ramblas, Finca Elena, Parkside, Santa Paula y el sector Mariquita, así como los condominios Casa Maggiore y Balcones de Guaynabo.

Aparte de ofrecer mucha más capacidad de banda ancha que los tradicionales cables de cobre —a veces hasta 100 veces más rápido— la fibra óptica no es sujeto de hurto como lo es el cobre, ya que no tiene precio de reventa, subrayó Ortiz de Montellano. “Otra ventaja es que no requieres de energía en el paso hasta que llegue a la casa. La energizamos desde nuestras oficinas centrales, así que ante la falta de energía, si en tu casa tienes un generador eléctrico, vas a tener servicio”, añadió.

El ejecutivo también destacó el rol del gobierno municipal de Guaynabo para tramitar los permisos necesarios de manera rápida para el despliegue de la fibra óptica. A esos efectos, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, indicó que equipos de trabajo del municipio y de la empresa se reunieron hace unos meses. “Nos hicieron la presentación del proyecto y de inmediato le dijimos manos a la obra”, expresó el alcalde.

A preguntas sobre esfuerzos similares de la compañía en otros municipios, el principal ejecutivo de Claro explicó que se está realizando a nivel general a través de toda la isla, con algunos proyectos más adelantados que otros de acuerdo al ritmo de otorgación de permisos por parte de los ayuntamientos municipales.

“Estamos reuniéndonos con los alcaldes personalmente, explicándoles el proyecto, y en general hemos encontrado una muy buena apertura”, indicó. “Algunos municipios tienen un ritmo diferente a otros. En el caso de Guaynabo, el municipio fue muy rápido y se ha entendido el beneficio del proyecto”.

Durante la conferencia, la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, y el senador Miguel Laureano, quien preside la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, hicieron un llamado para evitar que el exceso de regulación gubernamental obstaculice el lanzamiento de nuevas tecnologías como el de fibra óptica y la red inalámbrica 5G, la cual está próxima a desplegarse a gran escala dentro de los próximos años.

“Quiero que muchos otros alcaldes emulen esa disposición y apertura (de parte del alcalde de Guaynabo) en permitir los permisos de manera expedita para que estos desarrollos puedan darse”, puntualizó Torres.

“Nosotros como legisladores pensamos que creando más regulaciones le estamos haciendo un bien al país, pero lo que estamos haciendo es cerrando la oportunidad a que nuevas empresas puedan llegar y establecerse”, dijo por su parte Laureano.