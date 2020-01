Comerciantes del Viejo San Juan reclamaron a las autoridades estatales y municipales, así como a manifestantes, que protejan los negocios para evitar que sufran daños durante las protestas contra el gobierno.

"Nos sentimos desamparados. A nosotros no nos está cuidando nadie, ni los gobiernos ni los manifestantes. Todo esto está causando pérdidas que provoca la pérdida de empleos y el cierre de comercios", expresó Juan Fernández, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan.

El comerciante indicó que la entidad respalda "el derecho a la protesta y manifestaciones dentro de la ley", pero rechaza "el vandalismo de daños a la propiedad como expresión".

Luego que culminara la marcha convocada desde el Capitolio a La Fortaleza en repudio al gobierno de Wanda Vázquez, manifestantes y la Policía se enfrentaron.

Fue a eso de las 11:00 de la noche del jueves cuando la Uniformada lanzó gases lacrimógenos.

En un recurrido que hizo El Nuevo Día se observó cómo los comercios ya empezaban a tapar los graffitis.

Aquí una comerciante, quien no quiso identificarse, muestra una de las piedras que encontró dentro su local.

Por la calle del Cristo se observaba que casi todas las paredes estaban pintadas con mensajes.

Como este negocio, otros tuvieron sus vitrinas rotas.

La escena recordó a las protestas del Verano del 19.

La protesta surgió en repudio en cómo el gobierno ha manejado la emergencia provocada por los sismos, principalmente en el área sur y suroeste de Puerto Rico.

En los mensajes que colocaron también hicieron alusión a las personas que murieron por el huracán María.

Las paredes de la catedral del Viejo San Juan también fueron pintadas con graffitis.

Otro de los cristales destruidos.

Este empleado estuvo temprano pintando y limpiando.

La manifestación oficial acabó a eso de las 8:00 p.m., pero luego los manifestantes se quedaron en la zona.

Antes de los enfrentamientos, la marcha contó con la participación de artistas y deportistas.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó en sus redes sociales que desde las 5:00 a.m. los empleados estaban limpiando las calles del casco antiguo de la capital. (Alex Figueroa Cancel)

"Ayer hicimos un ruego, pedimos a los manifestantes que al hacer la manifestación, que tienen todo el derecho a hacerla, para que respetasen la propiedad pública y privada, pero no pasó", agregó.

Asimismo, dijo que rechaza el uso de los gases lacrimógenos por parte de la Policía y entiende que solamente deben intervenir con la persona que cause algún daño, mientras deja que los demás continúen con su manifestación.

Su planteamiento coincide con el señalamiento que hiciera la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) el verano pasado, cuando solicitaba que solamente se interviniera con las personas que causaran algún daño o agresión y no con todos los manifestantes.

Según Fernández, las autoridades no han tomado las medidas para proteger la propiedad, en particular los comercios.

"Rechazamos la falta de vigilancia y protección a la propiedad y las manos afuera del gobierno municipal, estatal y federal en la protección y vigilancia de la propiedad pública y privada en Viejo San Juan", manifestó.

Abundó que "si una persona rompe, daña o quema una propiedad ajena, debe ser esposado, arrestado y llevado delante de un juez con todo el respeto a sus derechos civiles, pero sin contemplaciones si comete delito".

"Rechazamos las barricadas. La policía debe estar con la gente y entre la gente. El que tenga miedo que entregue la placa", afirmó. "Los mandos policiales y políticos no están cumpliendo con su responsabilidad ministerial y nos están dejando abandonados a nuestra suerte a todos los residentes y comerciantes en el Viejo En Juan".

Una concurrida manifestación llegó del Capitolio a La Fortaleza en la tarde de ayer, con la participación de reconocidas figuras de Puerto Rico con renombre internacional, para exigir la renuncia de Wanda Vázquez y otros funcionarios, molestos en gran medida por manejos de la emergencia causada por los sismos en el sur y suroeste de Puerto Rico.

Kriss du Cecile llevó un mensaje en el que el pueblo, con un salario mínimo de $7.25, ha hecho más para ayudar que el gobierno. (Luis Alcalá del Olmo)

El mensaje de este manifestante fue claro: "A un gobierno abusivo, un pueblo combativo". (Luis Alcalá del Olmo)

Un grupo de manifestantes llevó tres figuras con las fotos de Thomas Rivera Schatz, Wanda Vázquez Garced y María "Mayita" Meléndez detrás de rejas y vestidos con uniformes de confinados. (Luis Alcalá del Olmo)

El mensaje de esta persona fue al grano: "Fuera". (Teresa Canino)

Personas exigieron cambios a la Constitución, y otras recordaron la investigación de los suministros luego del paso del huracán María. (Luis Alcalá del Olmo)

"Alto (a) la negligencia criminal. ¡Wanda renuncia!". (Teresa Canino)

"Que (se) pudran en la cárcel" fue un mensaje bastante común durante la manifestación. (Luis Alcalá del Olmo)

"Indignación masiva, Wanda renuncia", lee el cartel que llevó esta persona a la marcha. (Luis Alcalá del Olmo)

Este manifestante hizo recordar las más de 2,500 personas que fallecieron luego del paso del huracán María y como, entiende, la historia se está repitiendo. (Teresa Canino)

"¡Somos más y sí tenemos miedo... de que venta un terremoto, dos huracanes, se roben todo y asesinen a 4,645 más!", lee este cartel. (Luis Alcalá del Olmo)

Esta persona aprovechó la manifestación para exigir que se audite la deuda de Puerto Rico. (Teresa Canino)

Esta persona también llevó otro mensaje que se vio muchísimo durante la marcha. (Luis Alcalá del Olmo)

Dos personas vestidas como fantasmas muestran un cartel que lee "Puesto de confianza" rodeado por signos de dólar. (David Villafañe)

Esta manifestante ha estado al frente de las protestas que comenzaron temprano en la semana. (David Villafañe)

El cartel muestra una foto de Vázquez Garced con mensajes de corrupta. También le colocaron una foto del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en el collar de perlas. (David Villafañe)

"Nos mienten, nos matan, nos roban". (David Villafañe)

Los hashtags como #CapitalismoRenuncia fueron comunes durante la marcha. (David Villafañe)

Varias personas recurrieron a utilizar materiales del gobierno para llevar su mensaje. (David Villafañe)

Las tres ratas en la imagen llevan los nombres de Vázquez, el exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi Cruz y del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. (Teresa Canino)

(David Villafañe)

Esta mujer indica en su cartel que participó de las marchas del verano de 2019 y que está de vuelta para seguir la lucha por un familiar que falleció en el huracán María. (Teresa Canino)

"¡Ya tembló la tierra! ¡Ahora que tiemble el gobierno! #WandaRenuncia". (Teresa Canino)

"Perdón mami, pero es mi futuro", lee el cartel en madera de este manifestante. (Luis Alcalá del Olmo)

El cartel hace referencia al bigote del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. (Teresa Canino)

Tras varias horas de protestas frente a la Fortaleza, después de las 11:00 de la noche, inició una confrontación entre la Policía y los manifestantes, que culminó con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

La oficialidad alegó que los manifestantes lanzaron objetos y que uno de los oficiales resultó con una cortadura en una mano, mientras que los participantes de la protesta plantearon que se emitieron advertencias para culminar la actividad pese a que no se estaban incurriendo en actos ilegales.

Al terminar la manifestación, varios edificios del área quedaron con grafitis y al menos cuatro negocios presentaban daños en sus vitrinas por cristales rotos.

Cuando amanecía hoy, varios comerciantes conversaban con agentes de la Policía Municipal de San Juan, levantando querellas necesarias para enviar a sus compañías aseguradoras.

Algunos comerciantes indicaron que no todos tienen los recursos para enfrentar daños mientras que la situación les provoca reducción en los ingresos.

"Nunca había visto yo este desastre y considero que en vez de hacer esto, deben unirse para ayudar al gobierno para resolver los problemas", dijo el comerciante Kamel Missaghian, quien lleva 43 años en Puerto Rico.

"Esto nos afecta a nosotros y a nuestros empleados, y a Puerto Rico internacionalmente porque cuando vean que pasa esto, la gente no va a venir", añadió.

Por su parte, una comerciante, quien no quiso ser identificada, señaló que "ya es bien difícil sobrevivir como comerciante con el gobierno que no nos ayuda y no todos tenemos para pagar los seguros, y ahora tenemos que pagar esto".

Una mujer residente del Viejo San Juan, quien tampoco quiso que se publicara su nombre, indicó ser residente de cuarta generación en la antigua ciudad y dijo que anoche sintió temor.

"Me tuve que esconder. Los gases entraban. Yo viví las protestas de los (años de la década del) 70 y se luchó mucho, pero no pasaba esto. Se han olvidado de los residentes", manifestó.

Otra comerciante exigió que se destaquen oficiales de la Policía en el área de los comercios para evitar los daños.

"Para cualquier cosa que hacemos en los negocios, así sea un letrero pequeño y hasta el color para pintar, tenemos que pedir permisos. Tenemos muchísimas regulaciones y permisos para cumplir, y a cada rato nos están inspeccionando y dando multas", dijo la comerciante.

"Pero no vemos el mismo rigor para protegernos y darnos la mano en la protección de las propiedades con las que contribuimos a la economía del país", afirmó.

Hasta el mediodía de hoy se habían sometido cuatro querellas por vandalismo y daños causados a propiedades en el Viejo San Juan.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Caldero, defendió la gestión de sus agentes al indicar que sí estuvieron presentes en diferentes puntos cercanos a la manifestación

Aseguró que en ese periodo de tiempo no surgieron daños a propiedades, sino que todo surgió luego de que se lanzaran gases lacrimógenos.

"En ese momento tengo que recoger a los agentes porque la ley... (que crea las policías municipales) impide que trabajen con manifestaciones. Eso le toca a la Policía estatal. Como la ley no nos da potestad, pues no tienen máscaras para protegerse", dijo Caldero, quien recordó que en verano llegaron a arrestar a una persona que escaló un negocio después de que una de las manifestaciones fuera dispersada.

Mientras, el coronel José Juan García, comandante de área de San Juan, indicó que no podían destacar policías frente a los negocios porque podrían surgir más confrontaciones.

Señaló que tomar esas medidas podría interpretarse, además, como un intento de la Uniformada de infiltrar agentes entre los manifestantes.

También indicó que la Reforma de la Policía les impide cerrar rutas de desalojo, lo que se podría interpretar que se acorralen manifestantes.

"Nosotros estamos formados detrás de las vallas y se alega que los provocamos. Entonces, si introducimos personal en esas áreas, entonces validaríamos la expresión de ellos (de los manifestantes sobre supuestos agentes infiltrados) o podrían ocurrir agresiones mayores en caso de que ocurra la manifestación", dijo García, quien fue el comandante de incidente.