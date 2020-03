El representante del Partido Popular Democrático (PPD) José “Conny” Varela Fernández propone reclamar al Congreso un trato preferente para las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés) como una alternativa para producir más productos farmacéuticos en territorio estadounidense y dar un impulso a la economía de Puerto Rico.

Varela Fernández presentó una resolución en la Cámara de Representantes que persigue solicitar al presidente y el Congreso estadounidense aprobar enmienda que provean “un trato contributivo más favorable a las empresas farmacéuticas y de equipo médico estadounidense que se establezcan en la isla como CFCs”.

En su medida, el representante popular mencionó que la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal no solo “profundizó la seria crisis económica que vive la isla”, sino que “puso en riesgo” la necesidad de mantener un suministro de productos médicos bajo la bandera estadounidense.

Recordó que el periódico New York Post, en un editorial y en medio de la crisis del coronavirus en China, exhortó al Congreso a considerar revivir la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que otorgó privilegios tributarios a empresas estadounidenses en la Isla, para conseguir una mayor producción de productos farmacéuticos en territorio estadounidense y depender menos de China.

“Tras la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal (a partir de) 1996, muchas de estas compañías farmacéuticas decidieron mover sus operaciones a otras jurisdicciones por las ventajas de mano de obra e incentivos, profundizando así la seria crisis económica que vive la isla y que hoy pone en riesgo la necesidad de mantener un suplido continuo de productos médicos para afrontar esta pandemia”, sostuvo Varela Fernández.

En sintonía con una iniciativa que promovió el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá -quien es candidato del PPD a comisionado residente en Washington-, envió este mes una carta al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), para pedirle una reducción en el impuesto federal de cerca de 13.1% sobre la propiedad intelectual de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), que beneficie a Puerto Rico.

Acevedo Vilá dijo que también dialogado sobre su propuesta con legisladores federales demócratas.

La propuesta de Acevedo Vilá es ahora la posición oficial de la Junta de Gobierno del PPD.

Hace unos días, el congresista republicano Chip Roy (Texas) anunció que presentará legislación para incentivar más la producción farmacéutica en Puerto Rico, con una referencia directa a revivir beneficios tributarios en los territorios como los que ofreció laantigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

En medo de esas propuestas, el pasado 24 de marzo, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución 99 que rechaza “cualquier legislación, programa o respuesta federal que, a expensas del trato igual y poder político que reclama la mayoría de los puertorriqueños, conceda tratos y beneficios contributivos especiales y distintos a las empresas de manufactura que operen en Puerto Rico que dependan de la continuación del estatus de territorio no incorporado”.

Rodrigo Masses, presidente de la Alianza para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, ha hecho un llamado a la Cámara de Representantes a no dar paso a la medida del Senado, por entender, que una expresión de la Legislatura de Puerto Rico de carácter político derrotaría lo que parece ser una ola de consenso que podría beneficiar a la isla.