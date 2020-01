A partir de mañana viernes, toda persona que se encuentre refugiada en el área sur, afectada por la actividad sísmica, tendrá acceso al servicio de lavandería en las inmediaciones del Costa Bahía Hotel and Convention Center de Guayanilla, anunció la gerencia.

“En nuestra hospedería reconocemos la situación que viven nuestros hermanos del sur de la isla. Hemos hecho una evaluación de los servicios que le resultan necesarios y hemos decidido implementar un servicio de lavandería en el área del estacionamiento del hotel. En coordinación con los alcaldes de los municipios afectados, los refugiados podrán hacer uso de las diez máquinas para lavar y secar ropa que pondremos a su disposición”, indicó José Antonio López, director de finanzas del hotel.

El servicio “Tandas con Amor" -que cuenta con autorización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica-, estará disponible también para los empleados de la hospedería y de hospitales Metro Pavía que se han visto afectados. Para ellos, el servicio se ofrecerá desde hoy y para el público comenzará mañana viernes.

Esta iniciativa operará en un sistema de turnos/tandas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para garantizar que se beneficien las personas más afectadas por los terremotos de los pasados días, se explicó que los alcaldes de los pueblos afectados estarán a cargo de recoger en el hotel los boletos que luego repartirán entre los damnificados. “Tandas con Amor" surge como una alianza humanitaria entre el Costa Bahía Hotel, Rooms To Go, First Medical, Metro Pavía Health System , Banco de Alimentos, Huellas de Salud, Mr. Price, Hecho en Puerto Rico y el Municipio de Guayanilla.

“Queremos que en la medida en que sea posible, los refugiados de la zona tengan la oportunidad de moverse hacia otros lugares. Esto le permite satisfacer sus necesidades, al tiempo que se despejan de sus situaciones cotidianas”, dijo López.

El Costa Bahía Hotel Convention Center and Casino, activó el pasado 7 de enero el protocolo de inspección de facilidades, para garantizar la seguridad de sus huéspedes y empleados.