Con el propósito de ofrecer capacitación y soluciones dirigidas en aspectos de “big data”, “cloud”, inteligencia artificial y analítica avanzada, tendrá lugar el primer Digital Transformation Summit presentando el DATA Sense por Grupodot.

El evento, dirigido a ejecutivos principales de empresas, se llevará a cabo el próximo martes, 18 de junio en La Concha Renaissance San Juan Resort, en Condado.

Organizado por Horoma3, la compañía independiente más grande en negociación y compra de medios en la isla, compuesta por las agencias de publicidad locales De la Cruz Associates, Lopito, Ileana & Howie, Inc. y Sajo McCann Puerto Rico, el 2019 Digital Transformation Summit expondrá a los participantes al conocimiento de líderes globales en datos y tecnología en el DATA Sense.

Durante un día de aprendizaje, “networking” y soluciones accionables a problemas, las sesiones del programa facilitarán oportunidades para conectar con profesionales y ejecutivos de “machine learning”. Igualmente, podrán conocer soluciones prácticas, contenido técnico más profundo y tener acceso a asesoramiento profesional.

“Transformación digital es ya una palabra de moda. Ha llegado a ser parte de toda conversación de negocios, al punto que está rápidamente impactando todo tipo de industrias. Ante esto, es inminente la necesidad de contar con mayores recursos y conocimiento que faciliten los cambios necesarios para una evolución ascendente para las empresas”, dijo Alexandra Caraballo, directora ejecutiva de Horoma3, mediante comunicado de prensa.

La cumbre de transformación digital estará enfocada en el tema de Data Sense y ofrecerá herramientas y soluciones prácticas a oficiales principales en innovación, finanzas, mercadeo, tecnología y cadenas de suministro, entre otras áreas de industrias diversas como banca, consumo, automotriz, venta al detal y telecomunicaciones.

La cumbre contará con conferenciantes internacionales, entre los que se encuentran Diego Ibagón, CEO de Grupodot (Colombia); Germán Ramírez, Chief Technology Officer de Grupodot (Colombia); Álvaro Meléndez, Head of North America and Caribbean de Grupodot (Estados Unidos); Michael Wise, Data Scientist de Grupodot (Estados Unidos); Roberto Martínez, Google Digital Coach and National Trainer (Estados Unidos); Juan David Ospina, Chief of Analytics de Grupo Bancolombia, (Colombia); Albert Hop, Partner Manager Europe, India & Latin America de Backbase (Países Bajos); y, Giancarlo González, GovTech Strategy Consultant HG, de Piloto 151 (Puerto Rico).

“¿Por qué Data Sense? Es importante encontrar sentido en la data. Hoy es fácil tener acceso a grandes cantidades de data, pero no lo es encontrar valor y sentido en ella. Es vital llegar a integrarla y entenderla en profundidad para transformarla en una ventaja competitiva real”, indicó Meléndez, de Grupodot.