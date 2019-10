Después de ser sorprendidos el martes por la llegada de Uber al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, decenas de taxistas del Colectivo Taxistas Unidos (CTU) llevaron su reclamo a la calle.

Salieron de Isla Grande a eso de las 5:00 p.m. en dirección a La Fortaleza, dónde habían anticipado ayer que intentarían apelar a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.

“No vamos a permitir ser desplazados cuando no se nos ha dado la oportunidad de negociar como mismo hicieron con esta compañía foránea que no tributa en nuestro país y no nos deja a nosotros nada como puertorriqueños”, sentenció el líder del colectivo, Angelo Arroyo, el martes.

En repetidas ocasiones, mientras transmitían en vivo en su cuenta de Facebook la caravana, los taxistas recibieron comentarios de usuarios en las redes sociales que le exigían apagar sus bocinas ya que “los turistas quieren descansar, a los que la CTU contestó que “nosotros también, pero no podemos”.

Aunque el presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico (FTPR), Juan De León, aún no ha hecho público su apoyo al CTU, hace dos días se unió al reclamo cuando le dijo a este medio que “el Negociado de Transportación se lo ha dado todo a Uber. Les dio la calle y la zona hotelera. El único refugio que les queda a los taxistas es el aeropuerto. Nos reunimos con (Vázquez Garced) hace un mes y presentamos unas alternativas viables para que el sector que yo represento sobreviva. Estamos esperanzados en que la gobernadora nos escuche y tome cartas en el asunto”.

Asimismo, añadió que la reciente entrada de Uber al principal puerto de entrada del país podría exacerbar las pérdidas de los taxistas hasta un 20% adicional a las que ya sufrieron tras el paso del huracán María en el 2017.

Desde el martes, cuando Uber oficialmente comenzó a recoger pasajeros en el aeropuerto gracias a su nuevo acuerdo con la empresa que maneja las facilidades, Aerostar Holdings, usuarios han señalado que la diferencia en precios es muy marcada en desventaja de los taxistas.

Poco después, la FTPR auguró que sus miembros se verían obligados a bajar los precios y absorber algunos costos operacionales para sobrevivir.

“Tendremos que considerar bajar los costos y pagar nosotros los $3 que el aeropuerto les cobra a los clientes para poder utilizar los taxis. Pero eso sería trabajar por debajo del costo operacional porque en el caso de los taxistas nosotros hacemos turno de espera”, explicó De León a Primera Hora.