El presidente Donald Trump colgó mensajes idénticos en Twitter y Facebook esta semana. Pero aunque las dos redes sociales tienen políticas similares en cuanto a la desinformación del voto y la glorificación de la violencia, lidiaron con las publicaciones de Trump de maneras muy distintas, evidenciando que Silicon Valley está muy lejos de un frente unido acerca de las decisiones políticas.

Twitter colocó una etiqueta de advertencia en dos tuits de Trump que calificaron las papeletas por correo como "fraudulentas" y predijeron problemas con las elecciones de noviembre. También degradó y puso una advertencia más fuerte a un tercer tuit sobre las protestas de Minneapolis que decía, en parte, que "cuando comienza el saqueo comienza el tiroteo".

Facebook no tocó las publicaciones.

"Facebook no quiere alienar a ciertas comunidades", dijo Dipayan Ghosh, codirector del proyecto de Plataformas Digitales y Democracia en la Escuela de gobierno Kennedy de Harvard. "No quiere molestar a toda una cepa de personas que realmente creen en el presidente y aprecian sus tuits".

Twitter, por otro lado, tiene una historia de adoptar posturas más fuertes, agregó, incluida una prohibición completa de los anuncios políticos que la compañía anunció en noviembre pasado.

Esto se debe en parte a que Facebook, una empresa mucho más grande con una audiencia más amplia, atrapada en la mira de los reguladores por su tamaño y poder, tiene más que perder. Y en parte porque los CEOs de las compañías no siempre están de acuerdo con su papel en la sociedad.

"Nuestra posición es que deberíamos permitir la mayor expresión posible a menos que cause un riesgo inminente de daños o peligros específicos enunciados en políticas claras", dijo el viernes el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en una publicación en su red social.

Refiriéndose a los comentarios del presidente sobre las protestas de Minneapolis, Zuckerberg dijo que tuvo "una reacción visceral negativa a este tipo de retórica divisiva e inflamatoria". Pero Facebook decidió, dijo Zuckerberg, mantener los comentarios del presidente en el sitio porque "lo leímos como una advertencia sobre la acción estatal, y creemos que la gente necesita saber si el gobierno planea desplegar la fuerza".

En términos más generales, Zuckerberg ha dicho a menudo que Facebook no busca ser "el árbitro de la verdad".

Aun así, Facebook ha utilizado durante mucho tiempo verificaciones de hechos en su sitio, realizadas por organizaciones de noticias de terceros como The Associated Press, y utiliza constantemente algoritmos para decidir qué mostrar a sus 2,500 millones de usuarios. Y está estableciendo una junta de supervisión para decidir si eliminará las publicaciones controversiales.

Mientras tanto, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó que Twitter "continuará señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones a nivel mundial". Pero agregó: "Esto no nos convierte en un" árbitro de la verdad”.

Esta no es la primera vez que una empresa de redes sociales se enfrenta con el presidente. Y a solo seis meses para las elecciones, no será la última.

"Parece seguro que, ante la presión de seguir las políticas de discurso preferidas de la Casa Blanca, Facebook eligió apaciguamiento y Twitter eligió luchar", dijo Daphne Keller, miembro del Centro de Internety Sociedad de la Universidad de Stanford. “¿Por qué la diferencia? ... Tal vez Facebook cree que tiene más que perder al alienar a los republicanos".

Trump y sus compañeros conservadores han estado afirmando durante años que las empresas de tecnología de Silicon Valley están sesgadas en contra de ellos. Pero no hay evidencia de esto, y aunque los ejecutivos y la mayoría de los empleados de Twitter, Facebook y Google pueden inclinarse a ser liberales, las compañías han enfatizado que no tienen ningún interés comercial en favorecer a un partido político sobre el otro.

El problema comenzó en 2016, dos años después de que Facebook lanzara una sección llamada "trending", que utiliza editores humanos para curar las noticias populares. Facebook fue acusado de parcialidad contra los conservadores en base a las palabras de un excontratista anónimo que dijo que la compañía minimizó los temas conservadores en esa sección y promovió las causas liberales.

Zuckerberg se reunió con destacados líderes de la derecha, en ese momento, en un intento por controlar los daños. En 2018, cerró la sección de "trending", pero para entonces la narrativa del sesgo conservador se había extendido por todas partes. Siguieron audiencias en el Congreso sobre prejuicios conservadores, con los líderes de Google, Twitter y Facebook defendiendo a sus empresas y explicando que no les convendría alienar a la mitad de sus usuarios de Estados Unidos.

Si bien los críticos han acusado a Zuckerberg y a Dorsey de aliarse a un partido político u otro, Zuckerberg parece más decidido a permanecer en el medio neutral, incluso cuando eso está resultando cada vez más difícil.

"Facebook no quiere alienar a nadie", dijo Ethan Zuckerman, director del Centro de Medios Cívicos del Instituto Tecnológicode Massachusetts. "Twitter parece más cómodo diciendo: ‘Mira, como plataforma privada nos reservamos el derecho de hacer lo que queramos’... Tienen razón. Este no es un problema de la Primera Enmienda” que involucra la censura del gobierno.

Zuckerman dijo que el enfoque de las compañías de tecnología para manejar la información errónea y la incitación a la violencia ha tenido que cambiar. "Tanto Zuckerberg como Dorsey son de la generación de emprendedores del Internet que tenían un fuerte sesgo de libertad de expresión... deberías poder decir lo que quieras y nadie debería bloquearlo", dijo Zuckerman.

Pero ese enfoque de manos libres ya no parece sostenible.

Quizás incluso más que los provocativos tuits de Trump, la pandemia de coronavirus está obligando a las empresas de tecnología a repensar lo que no se cuestiona en sus plataformas. Zuckerman señaló, por ejemplo, que tanto Facebook como Google han estado atentos para prohibir el video de la teoría de la conspiración "Plandemic", que hace afirmaciones falsas sobre COVID-19 y, por lo tanto, representa una amenaza potencial para la salud pública.

"Realmente es un escenario en el que nadie gana" para las empresas de redes sociales, dijo Patrick Hedger, investigador del Competitive Enterprise Institute. Los conservadores se quejarán si bloquean o corrigen las declaraciones de Trump. Los liberales pondrán el grito en el cielo si no lo hacen.