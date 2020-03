La empresa puertorriqueña de transporte marítimo Ferries del Caribe anunció que todos sus centros de llamadas en Puerto Rico y República Dominicana permanecerán operando, de manera que no se interrumpa el servicio a sus clientes, aun cuando la embarcación de la empresa no está transportando pasajeros porque le aplica la disposición de la Orden Ejecutiva 2020-23, que establece que la bahía de San Juan está cerrada para barcos cruceros por dos semanas.

Además, Ferries del Caribe informó que todas las oficinas de servicio al cliente y venta presencial permanecerán cerradas al público hasta el lunes, 30 de marzo, salvaguardando el bienestar común.

Los centros de llamadas están entre los lugares que pueden seguir con sus operaciones durante el cierre de gran parte de oficinas del gobierno y el sector privado decretado por la orden ejecutiva, que busca contener el contagio de coronavirus COVID-19.

Las personas que necesiten comunicarse con Ferries del Caribe podrán hacerlo a través de cualquiera de los centros de llamadas en Puerto Rico y República Dominicana, o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]