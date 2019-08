Con la estrategia de tener los precios más bajos en la industria, un grupo de empresarios locales anunció la entrada de las gasolineras Clark al mercado, tras una inversión de $25 millones.

El grupo lo conforman, entre otros: Ángel Luis Cortés, presidente del mayorista independiente Bita’s Fuel, el contador público autorizado Antonio Delgado y Héctor Giervolini, veterano detallista con cuatro décadas de experiencia en el mercado de la gasolina. Este último será el gerente de Mercadeo de Gasolineras Clark en la isla.

Esta es la primera vez que la marca Clark, con 85 años de establecida en Estados Unidos, se expande fuera del territorio continental. Las primeras Clark abrieron a mediados de 2018 en la isla y al presente hay 14 en distintos puntos del país. La meta es tener cinco estaciones adicionales este año, aunque Giervolini no quiso precisar dónde.

“Este es un proyecto ambicioso, mirando no solo al detallista, sino al consumidor. Somos líderes en precio, lo que se evidencia en las páginas del DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor) y pretendemos seguir con la misma dinámica”, sostuvo Giervolini en conferencia de prensa. Indicó que la marca Clark es hasta 12 centavos por galón más económica a nivel de detallista que otros competidores.

Hoy Clark vendía el litro a sus detallistas a 67.6 centavos, mientras otros mayoristas la vendían a más de 70 centavos.

Por su parte, Cortés señaló que su negocio principal es suplirle combustible a las estaciones independientes, las cuales llegaron a tener casi un 40% del mercado en un pasado. Sin embargo, hoy apenas quedan un centenar, lo que representa un 10% del total. Ya sea a las independientes o a las que se conviertan a Clark, Bita’s Fuel, que lleva 17 años en el mercado, le venderá la gasolina al mismo precio.

La estrategia de Clark es convertir a muchas de esas independientes a su bandera, pero para ello esas estaciones deberán tener un volumen promedio de, por lo menos, entre 40,000 y 60,000 galones mensuales.

La gasolina que venderá Clark provendrá del terminal Buckeye Shell en Yabucoa y también podrán suplirse del mayorista Total. Bita’s tiene 16 camiones para transportar el combustible, ya sea regular 87 octanos, 91 octanos y diesel.

La diferencia entre la gasolina Clark y la Shell o Total, es que la primera no tendrá aditivos, y las otros dos sí tienen. Giervolini explicó que los aditivos son el “kétchup” o el “frosting” en una comida.

Sobre el éxito de las 14 estaciones, el gerente de la marca Clark dijo que estas han aumentado entre un 20% y 25% el volumen de combustible vendido en los pasados 10 meses. Cuatro de las estaciones pertenecen a Bita’s Fuel, y son administradas por detallistas, mientras las restantes 10 son de operadores privados.