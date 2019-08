La propiedad que por los pasados años albergó el Gran Meliá Hotel en Coco Beach, Río Grande abrió hoy oficialmente bajo su nueva identidad A Hyatt Affiliated Hotel The Resort at Coco Beach.

A través de una comunicación escrita la empresa Aimbridge Hospitality LLC Puerto Rico, administradora de la hotel, dio a conocer la apertura oficial del remodelado hotel de 579 habitaciones estilo suites, localizado en una extensión de 1,000 acres de terreno.

Aimbridge Hospitality LLC Puerto Rico, es una afiliada de Monarch Alternative Capital, firma que adquirió el antiguo Gran Meliá en alianza con Royal Palm Companies, luego del paso del huracán María por Puerto Rico en 2017.

“The Resort at Coco Beach fue concebido para amparar y nutrir mente, cuerpo y alma”, dijo Dave Johnson, titular y principal oficial ejecutivo de Aimbridge Hospitality. “Aspiramos a centrarnos en la experiencia del huésped y anticipamos proveer la máxima escapada para cada uno de nuestros huéspedes”.

Así luce una de las habitaciones del hotel. (Suministrada)

Tras la adquisición The Resort at Coco Beach se indicó que la hospedería recibió “una inversión monetaria significativa, generando inicialmente 300 empleos directos, cifra que alcanzará los 525 empleos directos una vez el hotel abra en su totalidad”.

La oferta de amenidades del hotel incluyen tres piscinas, un spa de servicio completo, centro de bienestar y salón de belleza. Además, de una propuesta de actividades diarias para los huéspedes con facilidades para jugar tenis, voleibol, baloncesto y sendas para trotar, así como dos campos de golf de campeonato con 18 hoyos, diseñados por Tom Kite. También cuentan con servicio de concierge dedicado provee gestión de estilo de vida, transportación, planificación de viajes y vacaciones y servicios personalizados.

Área de la piscina del hotel. (Suministrada)

Para los sibaritas que se deleitan con experiencias culinarias, The Resort at Coco Beach cuenta con cuatro establecimientos de alimentos y bebidas. Las propuestas incluyen PRIME 787, un espacio de alta cocina que ofrece cortes de carne y mariscos locales frescos; Nori, fusión asiática con sushi, sashimi, barra de ceviche y parrilla de teppanyaki; Water’s Edge, bufé caribeño para desayuno, almuerzo y cena con ingredientes locales; y Pasión by Chef Myrta, una experiencia culinaria puertorriqueña gourmet.