Nueva York — Un juez federal aprobó el acuerdo con las autoridades reguladoras para limitar la información que pueda emitir públicamente el director general de Tesla, Elon Musk.

Según el pacto, Musk deberá obtener la aprobación de un abogado antes de escribir o hablar con inversionistas sobre temas relacionados a Tesla.

El juez federal de distrito Alison Nathan, sin embargo, descartó que Musk sea acusado de desacato por un tuit que según la Comisión de Bolsa y Valores violó un acuerdo previo.

Según el acuerdo actual, Musk deberá recibir aprobación previa antes de expresarse sobre la situación financiera de Tesla, las posibles fusiones corporativas o la cantidad de vehículos producidos y transportados, entre otras cosas.

La disputa estalló el año pasado cuando Musk tuiteó que tenía el financiamiento para vender acciones de Tesla cuando en realidad no lo tenía.