La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y su presidente José E. Ledesma Fuentes reconocerán mañana martes a una veintena de individuos y organizaciones, quienes son recipientes este año de los Premios Zenit y de los Premios Especiales del Presidente.

La actividad se celebrará en el restaurante Antonio en Condado y estará dedicada, así como la asamblea anual del sábado pasado, al expresidente Bob Leith, quien cumple 97 años.

Este año los cinco recipientes de los Premios Zenit son: Jaime Luis Fonalledas, vicepresidente ejecutivo de Empresas Fonalledas, Inc., como Persona de Negocios del Año; Jorge L. Rodríguez, principal oficial ejecutivo de PACIV, Inc., como Ciudadano del Año; Dominga Morales, presidenta fundadora de Antonino’s Pizza, como Ciudadana del Año; el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico como Entidad Gubernamental del Año; y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico como Institución del Año.

El premio Zenit es el máximo galardón que otorga la CCPR.

Asimismo, el Premio Teodoro Moscoso 2020 corresponde a Alan Taveras, co-fundador de Brandsof Puerto Rico; y la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR –bajo el liderato de Marilyn León— reconocerá la trayectoria empresarial de Edna Vázquez Bonnet, fundadora y presidenta de Bonnet Insurance Brokerage Corp.

De igual manera, se anunció que los Premios Zenit 2020 por sectores serán conferidos a: Ignacio Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc. (banca); Ámbar Gay, gerente general y directora senior de Macy’s, Inc. (comercio detallista); Myrna M. Rivera, fundadora y principal asesora de inversiones de Consultiva Wealth Management (finanzas); Federico “Friedel” Stubbe, Chairman de PRISA Group (construcción); Eugenio J. Torres-Oyola, socio administrador de Ferraiuoli, LLC, (servicios profesionales); Juan Echevarría, dueño y fundador de JeanMarie Chocolat’s (sector de agricultura); Lydia Boschetti, presidenta de Action Environmental Contractors (industria de servicios); Wendy Perry, directora administrativa de Merck Puerto Rico (manufactura); Gladys Nieves Vázquez, presidenta de EDP University (educación); Rosa M. Hernández, presidenta de H&F Group LLC. (comercio exterior); Agnes B. Suárez, presidenta de AIG Puerto Rico (seguros); y José Eduardo Santiago, presidente de José Santiago Inc. (distribución).

Ledesma-Fuentes, también otorgará el Premio Especial del Presidente a los expresidentes de la CCPR Alicia Lamboy Mombille y Luis Torres Llompart. Recibirán este premio también Jeannette Vázquez Berríos, Liliana Cubano, Emilio Colón Zavala, Erasto García Pérez, Lourdes Aponte Rosario, Rafael Hernández, José E. Maldonado, Annie Mustafá, Marilyn León, Teresita Santiago y Rosana M. Roig.

El presidente de la CCPR otorgará un reconocimiento especial nonorario a Víctor Ramos y el Colegio de Médicos Cirujanos, por su labor humanitaria en respuesta a los terremotos y a la pandemia Covid-19, que incluyen las Misiones Médicas, el Centro de Llamadas Covid-19, y el Centro de Pruebas Covid-19, la cual se hizo en colaboración con la CCPR y 33 colegios profesionales de la salud.