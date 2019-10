La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó hoy la compra de Sprint por parte de T-Mobile, un paso de avance para un acuerdo que aún necesita prevalecer en una demanda de varios estados de Estados Unidos que argumentan que la combinación de los operadores inalámbricos a nivel nacional perjudicará a los consumidores, informaron fuentes familiarizadas con el asunto.

En una votación 3-2 liderada por republicanos, la FCC dio su aprobación regulatoria final al acuerdo de $26,500 millones propuesto el año pasado, dijeron dos personas que hablaron bajo condición de anonimato porque aún no se ha realizado el anuncio oficial.

Tina Pelkey, portavoz de la FCC, no respondió de inmediato a una llamada telefónica ni a un correo electrónico.

La fusión de las empresas de telecomunicaciones obtuvo la aprobación del Departamento de Justicia en julio, ya que ambas operadoras acordaron vender ondas de radio a Dish Network Corp. para que una nueva compañía inalámbrica impulse la competencia una vez Sprint sea eliminado como una opción para los consumidores.

T-Mobile y Sprint acordaron no cerrar su acuerdo hasta después de una decisión en una demanda de varios estados, en que el juicio está programado para principios de diciembre. Los estados alegan que la combinación del tercer y cuarto proveedor de servicios inalámbricos de EE.UU. disminuirá la competencia y aumentará los precios en un mercado que ya está concentrado. Los patrocinadores del acuerdo dicen que traerá rápidamente redes 5G avanzadas y creará un rival más fuerte para los líderes AT&T Inc. y Verizon Communications, Inc.