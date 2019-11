Tras celebrar ayer una reunión extraordinaria en la que se discutió las controvertidas expresiones del presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) respecto al salario mínimo, la junta de directores acordó darle un voto de confianza a José Ledesma para que continúe al frente de la entidad empresarial con todas las responsabilidades que conlleva el cargo.



Fuentes de El Nuevo Día, que asistieron al cónclave y que prefirieron no ser identificadas, indicaron que la mayoría de los directivos estuvo presente en la reunión, la cual se extendió por cuatro horas aproximadamente. “Fue mucha gente y fue una reunión extensa, larga”, dijo uno de los camaristas.

En la misma se discutió el impacto que tuvieron las expresiones de Ledesma, no solo dentro de la organización, sino también a nivel mediático y en la población en general. El pasado viernes, en una vista en la Cámara de Representantes en la cual se discutía un posible aumento al salario mínimo -que actualmente es $7.25 por hora-, Ledesma opinó que dicha cuantía es suficiente para vivir, aunque reconoció que, a él no le alcanzaría ese salario.

Algunos temen que el malestar que provocaron las palabras del presidente en la vista pública, cause que un número de empresas se den de baja, no renueven la membresía o no quieran auspiciar las actividades de la CCPR.

En el reglamento de la CCPR se estipula que la junta de directores puede quitarle poderes al presidente para que sea otra persona la que hable en público a nombre de la CCPR, aunque el presidente siga siendo el líder máximo de la organización. Esa posibilidad se discutió ayer y los miembros de la junta lo llevaron a votación.

“Votaron para quitarle poderes al presidente, pero no prosperó”, dijo otro de los entrevistados, quien se oponía a tal acción contra Ledesma.