Liberty Puerto Rico continúa proveyendo a sus clientes acceso abierto a más opciones de entretenimiento durante el cierre. Comenzando hoy hasta el 19 de junio, los clientes de televisión de Liberty tendrán acceso a World Fishing Network sin importar los paquetes a los que estén suscritos.

“Ya llegó el verano y con muchas actividades al aire libre finalmente comenzando de nuevo, los fanáticos de las actividades al aire libre y la pesca disfrutarán de la acción que ofrece World Fishing Network,” dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico. “Si disfrutas de la pesca y el estilo de vida al aire libre, definitivamente vas a encontrar algo que te va a gustar aquí”.

La única cadena de televisión dedicada a la pesca, World Fishing Network (283 HD) ofrece programación que cubre torneos, consejos, viajes, botes, gastronomía y el estilo de vida al aire libre, con personalidades reconocidas de la comunidad de pesca. Los fanáticos de la pesca disfrutarán de programas como “Saltwater Heaven”; “Freshwater, Fresh Fish”; “Hook N’ Look” y “The Next Bite”. Para más información sobre los canales y su disponibilidad, los clientes pueden visitar www.libertypr.com.

Como anunciado anteriormente, actualmente todos los clientes de Liberty tienen acceso a The Weather Channel, Antena 3, A3Cine, ¡Hola TV!, A3Series, TVE, Star, Mundo, Corazón, Cinema, CuriosityStream, Sony Movie Channel, algunos canales de Discovery USA, y a todos los canales de Hallmark sin importar el paquete al que estén suscritos.