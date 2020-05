Liberty Latin America (LLA), empresa matriz de la red de telecomunicaciones Liberty Puerto Rico, estableció el un fondo de asistencia de emergencia para proporcionar ayuda directa a sus empleados y familiares que enfrentan dificultades imprevistas como resultado de la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19).

La junta directiva de LLA aportó los primeros $300,000 al Fondo de Asistencia de Emergencia para Empleados COVID-19, pero este continuará recaudando fondos adicionales a través de una campaña de donaciones en línea, que comienza hoy, 4 de mayo.

Su presidente y CEO, Balan Nair, dijo que "estos son tiempos inciertos, pero la forma en que vemos a nuestros empleados unirse para apoyarse unos a otros y elevarse mutuamente es un verdadero testimonio de la cultura que hemos creado en todo nuestro negocio. Nuestros empleados son primero, y esto es el corazón de quienes somos en Liberty Latin America”.

“Queremos que nuestros empleados sepan que estamos aquí para ellos y sus familias durante esta crisis y que estaremos aquí mucho después de que termine”, añadió Nair.

Cable & Wireless Charitable Foundation, Inc., una organización sin fines de lucro, administrará el fondo.

Todos los empleados de LLA a tiempo completo serán elegibles para solicitar asistencia confidencial.

las donaciones hechas a través de la campaña de donaciones en línea serán deducibles de impuestos para los contribuyentes con sede en Estados Unidos.

Asimismo, LLA resaltó que ha continuado brindando conectividad esencial a clientes, comunidades y países de la región cuando más lo necesitan.

“LLA está más comprometida que nunca con el Caribe y América Latina y ha participado en una serie de iniciativas para apoyar a las comunidades locales durante esta pandemia”, reza el comunicado que destaca algunas de estas iniciativas.

En el Caribe, a través de Cable & Wireless Charitable Foundation, Inc., LLA ha financiado One on One Educational Services Limited para proporcionar acceso de aprendizaje virtual a más de 130,000 estudiantes, sin costo alguno para ellos.

En Chile, la empresa se ha asociado con el gobierno para implementar un canal educativo, VTR TV COVID-19, que crea conciencia sobre el virus y proporciona herramientas prácticas y consejos para ayudar a detener la propagación.

A través de Liberty Puerto Rico, la empresa transmite el Canal 85 y programación general que incluye contenido COVID-19 enfocado en educación, prevención y apoyo financiero disponible para individuos y empresas de gobiernos locales y federales y organizaciones privadas.

En Panamá, LLA sostiene el Canal 19 y + Móvil - COVID-19, con programación en asociación con el Ministerio de Salud (MINSA) y en alianza con el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV).

Y en todos sus mercados, la empresa de telecomunicaciones ha emitido anuncios de servicios públicos y trabajado activamente con los gobiernos locales para allegar sus servicios críticos de forma gratuita a los ciudadanos.