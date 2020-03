En solidaridad con los ciudadanos que continúan trabajando, estudiando y compartiendo en familia en medio del aislamiento social impuesto para contener el contagio del COVID-19, Liberty Puerto Rico lanzó ofertas de servicio sin contrato, opciones gratuitas de contenido de televisión en su plataforma Liberty on Demand, y varios canales premium de películas y series gratis.

Los clientes pueden escoger entre varias ofertas con Internet solo o combinado con servicios de televisión y/o telefonía en las nuevas ofertas sin contrato. Para solicitar uno de estos paquetes, los clientes pueden entrar a la página web de Liberty Puerto Rico y ver la sección de ofertas sin contrato en https://www.libertypr.com/sincontrato.

Las iniciativas utilizan los hashtags #QuédateEnCasa y #DisfrutaEnCasa para reforzar la importancia de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19.

“Seguimos buscando maneras para ayudar a nuestros clientes a trabajar, estudiar y entretenerse mientras permanecen en casa para evitar un posible contagio”, dijo Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico.

Liberty ha estado proveyendo varios servicios especiales de forma gratuita para ayudar a sus clientes a sobrellevar el periodo de cierre. A partir de ayer, miércoles, 25 de marzo hasta el miércoles, 22 de abril, los clientes disfrutarán de acceso gratis a todos los canales premium de Showtime, The Movie Channel y Flix sin importar el paquete al cual estén suscritos. Para disfrutar de la programación de estos canales, los clientes pueden sintonizar desde el canal 425 al 434 en la alineación de alta definición (HD) y desde el canal 525 al 533 en su alineación de definición estándar (SD).

Anteriormente, la compañía también había ofrecido acceso gratuito a HBO y Cinemax y creó unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. También habrá unas carpetas disponibles gratis con las 10 mejores películas y 10 mejores series de Showtime, además de los sobre 4,000 títulos disponibles para Showtime. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.

Khoury recalcó que los clientes también pueden acceder su programación favorita en cualquier momento a través de las aplicaciones Liberty Go y Liberty Everywhere. Pueden ver más información sobre estas aplicaciones en la página web de Liberty, www.libertypr.com.

La compañía además adoptó un nuevo horario de servicio al cliente por teléfono. Los clientes ahora podrán llamar al (787) 355-3535 de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. los siete días de la semana. También tienen la opción de comunicarse por WhatsApp, al (787) 355-3535 de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. los siete días de la semana, y se contestarán los mensajes por orden de llegada. Debido a un alto volumen de llamadas y mensajes por WhatsApp, los clientes podrían experimentar un tiempo de espera más largo de lo usual pero todos los mensajes serán contestados. Los clientes además pueden enviar mensajes a través de las cuentas de redes sociales de la compañía en Twitter o en Facebook.