A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Para proteger a sus afiliados ante la situación de emergencia que vive el país con la pandemia del COVID-19, MCS Classicare flexibilizó sus cubiertas para que todos sus afiliados puedan adquirir mascarillas desechables y desinfectantes para manos a base de alcohol (hand sanitizers).

Desde hoy 1 de junio al 31 de diciembre del año en curso, estos nuevos artículos en la guía de productos sin receta o OTC (over the counter) se proveerán tal como se suplen los demás artículos sin receta a los afiliados cuyas cubiertas incluyen este beneficio. En el caso de los productos MCS Classicare que no incluyen el beneficio de OTC, estos cubrirán hasta un máximo de $20 trimestrales para la compra de estos dos nuevos artículos que se añaden a la guía de productos OTC, además de alcohol— que ya es parte del beneficio de OTC.

“Nuestro rol en esta emergencia cobra mayor relevancia cuando sabemos que las personas que están en mayor riesgo conforman la población Medicare a la que servimos. Alrededor de un 80% de nuestros afiliados, padecen de afecciones crónicas que los colocan en una situación de gran vulnerabilidad ante el COVID-19. Ante este cuadro preocupante, en MCS Classicare continuamos los esfuerzos para ofrecer los servicios y artículos necesarios para brindar mayor protección a nuestros afiliados. Es por eso que hemos determinado incluir las mascarillas desechables y desinfectantes de mano en nuestra Guía de Artículos OTC, y extendemos esta ayuda a los afiliados cuyas cubiertas no incluyen el beneficio de OTC, para que todos cuenten con esta protección durante la emergencia”, explicó Carolyn Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Farmacia de MCS.