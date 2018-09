Casi un centenar de empresas, de varios tamaños y sectores industriales, participó este año en la encuesta de la firma Aon que evalúa las prácticas de recursos humanos, pero solo 31 lograron entrar a la prestigiosa lista de Mejores Patronos de Puerto Rico.

Wanda Piña, consultora senior de AON, explicó que el estudio de Mejores Patronos se divide en tres fases. La primera se compone de dos encuestas: una sobre las mejores prácticas de Recursos Humanos y otra sobre el compromiso del personal.

La de las mejores prácticas la contesta cada empresa, toma tres horas aproximadamente, y tiene un peso de 30% en la evaluación final. “Es una encuesta bien detallada, específica y rica en información. Los especialistas en recursos humanos le ven mucho valor porque es una oportunidad única para evaluarse, los pone a pensar”, dijo Piña.

Dicha encuesta evalúa, entre otras cosas, el proceso que tiene cada patrono para reclutamiento, selección del personal, desarrollo profesional y los beneficios que ofrece al empleado.

De otro lado, la encuesta de compromiso la contestan los empleados a todo nivel, desde la alta gerencia, hasta el personal de menor jerarquía y antigüedad en la compañía. Son 60 preguntas, toma unos 15 minutos contestarlas, pero su peso en la evaluación final es 70%, mucho más que el de mejores prácticas.

La misma es confidencial y como mínimo se requiere una participación del 70% del personal en las empresas pequeñas, 60% en las medianas y 50% en las compañías grandes. Si las empresas no logran esos mínimos de participación, no pueden pasar a la segunda fase.

Piña mencionó que entre las preguntas que le hacen al empleado figuran seis relacionadas al nivel de compromiso que tienen ellos con la empresa. “Los empleados altamente comprometidos se sienten orgullosos de laborar en la empresa y no tienen problemas en recomendarla a otras personas; buscan permanecer en la compañía y sienten deseos de hacer más por su patrono, o sea, dan la milla extra”.

¿Cómo se define qué es compromiso?, preguntó Negocios. “Compromiso es cómo tú te sientes con tu supervisor”, respondió la consultora senior.

En la segunda fase, un equipo de Aon compuesto por tres expertos en el tema de recursos humanos, visita a las compañías que pasaron satisfactoriamente la primera fase -no todas pasan- para auditar los procesos y políticas de recursos humanos y verificar de primera mano que lo que respondieron en la encuesta es cierto. Y la tercera fase es computar, mediante una fórmula, los resultados de cada empresa en ambas encuestas y , determinar cuáles obtienen el reconocimiento en cada categoría.

Este año Aon notó, según Piña, que algunos Mejores Patronos -no todos- adoptaron algunos cambios de la reforma laboral de 2017, en particular lo referente al periodo probatorio. Aunque no lo llevaron a los nueve meses que dice la ley, los que lo cambiaron, lo subieron a seis meses, tanto para exentos y no exentos.

Asimismo, algunos aumentaron a 130 horas mensuales el requisito para que los empleados nuevos acumulen las licencias de vacaciones y de enfermedad, aunque continúan dando la misma cantidad de días por licencia. Y respecto al bono de Navidad, pagarán lo mismo que antes, pero algunos adoptaron las 1,350 horas trabajadas al año como requisito para tener derecho a recibirlo.

Sostuvo además que no todas las compañías ofrecen los mismos beneficios, y algunos de los Mejores Patronos tienen unos muy innovadores, los cuales no necesariamente conllevan desembolso de dinero, pero son apreciados por el personal.

Entre ellos mencionó el Día de la mascota, en el que una empresa a tono con su filosofía -la misma distribuye productos para animales- permite que lleven a su mascota al trabajo. Hay también compañías que permiten a los empleados comprar a menor costo los productos que elaboran; otras les dan puntos en la evaluación si el empleado invierte de su tiempo en apoyar a una causa benéfica o incluso le dan tiempo libre para esa labor voluntaria.

Y uno de los beneficios que más le gustó a la entrevistada es el que otorga el día libre a los padres que tienen un hijo que entra a kínder y necesitan llevarlo y recogerlo ese primer día de clases.

“Basado en sus necesidades, están llegando a acuerdos. Tenemos que empezar a hablar de otras formas de ser un mejor empleador y un mejor empleado”, dijo la consultora senior de Aon.