Para garantizar que la población más vulnerable se mantenga en cuarentena, la aseguradora MMM anunció el lanzamiento del programa MMM A tu Mesa, una iniciativa que provee a sus afiliados la oportunidad de ordenar comida fresca y saludable directo a su hogar.

Orlando González, presidente de MMM, informó que los alimentos solicitados a través de este nuevo programa serán entregados por Fresh on the Go, y el costo de entregas será cubierto por la aseguradora.

“Nuestra razón de ser siempre han sido nuestros afiliados y adultos mayores. Ya estamos cubriendo los costos de entrega de medicamentos recetados para nuestros afiliados de Medicare Advantage y, ahora, en MMM vamos a comenzar a cubrir los costos de entrega de comida para, de alguna manera, promover el que nuestros afiliados, adultos mayores, no tengan que exponerse a salir de sus casas si no es necesario en lo que se estabiliza esta emergencia”, expresó el licenciado González en declaraciones escritas.

El ejecutivo explicó que, en esta primera fase, y en alianza con la compañía Fresh House, LLC, y su línea de productos Fresh on the Go, MMM estará pagando el costo de entrega de comida. Se prepararon dos opciones de menú, que incluyen seis comidas completas para que los afiliados de MMM puedan ordenar a un precio especial de $45.75. El costo de entrega que MMM cubrirá por afiliado ronda aproximadamente $10.

Los interesados podrán realizar su orden llamando a la línea exclusiva creada para este servicio (1-833-647-9592) y ordenar el menú de su preferencia para entrega directa a su hogar en un periodo no mayor a 72 horas, y tendrán la alternativa de pagar con tarjeta de crédito o por ATH Móvil.

El programa incluye seis comidas, con dos menús a escoger. En la foto, el plato de salmón con ensalada de arúgula y tomate.

El menú de Fresh on the Go incluye comida criolla y saludable confeccionada por reconocidos chefs locales, y está lista con solo calentarla de dos a tres minutos. Las seis comidas se entregan ya servidas en porciones para facilitar su consumo.

Ante la situación cambiante que se vive en el país por el coronavirus, MMM confirmó que continúan desarrollando esfuerzos adicionales que permitan expandir las opciones de servicios que lleguen hasta la puerta de sus afiliados para su tranquilidad y seguridad.

González exhortó a sus afiliados alrededor de la isla a hacer uso de los servicios que tienen disponibles a través de los centros de llamadas, tanto para consultas de salud como para servicios de salud mental, 24/7.