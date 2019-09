Los principales centros comerciales del país abrirán sus puertas, como de costumbre, mañana martes, 24 de septiembre, aunque sus administradores se mantienen atentos a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología ante el paso de la tormenta Karen por Puerto Rico.

“Estamos monitoreando la situación, por lo pronto continuaremos todas las operaciones del Grupo (de Empresas Fonalledas) mañana como de costumbre”, dijo Lorraine Vissepó, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Fonalledas, dueña de los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce, y de Soft & Creamy y Tres Monjitas, entre otros negocios.

En similares términos, se expresaron los portavoces de Plaza Carolina, The Outlets at Montehiedra Mall, San Patricio Plaza en Guaynabo, Mayagüez Mall y The Outlet 66 Mall en Canóvanas.

“Mayagüez Mall abrirá en horario regular mañana de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.”, señaló Sandra Fernández, portavoz de Empresas Villamil, propietaria del mall.

“Hasta ahora, ‘business as usual’”, expresó, por su parte, Adolfo Tito González, presidente de Empresas Caparra, compañía dueña de San Patricio Plaza y Galería San Patricio.