La industria de centros comerciales no atraviesa su mejor momento en Puerto Rico, y decenas de propiedades están a la venta, mientras otras se mantienen abiertas con pocos inquilinos y un reducido número de visitantes.

Galería Paseos, en la avenida Las Cumbres, en San Juan, es uno de tantos que está a la venta desde hace un tiempo. La propiedad, con 209,859 pies cuadrados y anclas como Supermercados Amigo, Walgreens y el restaurante Denny’s, fue reposeída por Firstbank y está en el mercado de venta de propiedades por $13.5 millones.

“Esa propiedad la ha visto todo el mundo. Lleva mucho tiempo en el mercado y cuando eso pasa, hay que bajar el precio porque significa que el valor está muy alto”, dijo una fuente conocedora del mercado de bienes raíces que prefirió no se le identificara. Agregó que el diseño no es práctico, tiene filtraciones y las escaleras eléctricas se dañan con regularidad, entre otros inconvenientes.

Bermúdez & Longo fue el dueño original y desarrollador de la propiedad, luego la adquirió Caribbean Property Group (CPG), y desde hace unos cinco años la tiene el banco. No están claras las razones por las que FirstBank tuvo que reposeer dicha propiedad.

El centro comercial Galería Paseos, en San Juan, está a la venta por $13.5 millones.

Vista del segundo piso donde estaba una de sus tiendas ancla, Sears, que cerró a finales de mayo de 2016. (Vanessa Serra Díaz)

Actualmente, uno de sus principales comercios es la farmacia Walgreens, en la imagen, y el supermercado Amigo. (Vanessa Serra Díaz)

El área de comida lucía abandonada y con espacios vacíos para restaurantes de comida rápida. (Vanessa Serra Díaz)

La propiedad fue reposeida por FirstBank, pero se desconocen las razones ni a quién le pertenecía. (Vanessa Serra Díaz)

El centro comercial tiene varias deficiencias como que las escaleras eléctricas se dañan con regularidad y tiene múltiples filtraciones. (Vanessa Serra Díaz)

Galería Paseos surgió como opción para los residentes en la urbanización Paseos, que está contigua al centro comercial. (Vanessa Serra Díaz)

Bianca Torres, gerente de Administración del grupo de Activos Especiales de FirstBank confirmó que la propiedad fue reposeída por la institución bancaria y está a la venta por la cantidad arriba mencionada. Sin embargo, la ejecutiva no explicó los detalles de a quién se la quitó el banco ni las razones para ello. “No podemos divulgar esa información por política del banco”, dijo Torres, mediante la oficial de relaciones públicas de Firstbank, Eliadis Carrasquillo.

En lo que el banco encuentra un comprador, la propiedad es administrada por Commercial Centers Management.

El Nuevo Día le preguntó a un conocedor de la industria de centros comerciales, quien pidió no se revelase su nombre, el por qué esa propiedad comercial no consigue comprador. “La localización de Galería Paseos es excelente, pero hay que meterle muchos chavos para ponerla en condiciones. Y tiene un reto todavía más grande, que es llenarla de inquilinos, teniendo cerca dos competidores tan fuertes, por un lado a Plaza Las Américas y por el otro a (The Outlets at) Montehiedra”, dijo la fuente.

De otro lado, El Señorial Plaza en la avenida Winston Churchill en San Juan ha perdido decena de inquilinos en los últimos años, incluyendo a Kmart, que era una de las anclas.

La propiedad, de 202,000 pies cuadrados y en la que Supermercados Pueblo es el ancla, pertenece desde verano de 2018 a Retail Value Inc. (RVI), un fideicomiso de inversiones en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés). Previo a esa fecha era parte del porfolio de centros comerciales de DDR.

DDR intentó vender sus 14 centros comerciales en la isla a raíz de la crisis económica, pero hasta el 2017 solo logró vender dos: Rexville Plaza en Bayamón y Plaza del Oeste en San Germán. Los 12 centros restantes fueron retirados de la cartera de DDR mediante la creación del REIT de RVI.