La destitución del administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), Jorge Campos, que era efectiva hoy, jueves, quedó en suspenso a petición de la gobernadora Wanda Vázquez, que solicitó al secretario de Agricultura, Carlos Flores, oportunidad de escuchar a todas las partes.

La información la ofreció el propio Flores, que indicó que recibió comunicación de un ayudante de la primera ejecutiva con la petición.

“La gobernadora me ha pedido que deje en suspenso la destitución de Campos en lo que ella puede escuchar ambas partes. Ella hasta ahora solo ha escuchado a los que favorecen que Campos permanezca en la posición, pero también quiere escuchar los argumentos de la gran mayoría de los ganaderos que están teniendo las demandas, las liquidaciones por quiebra y los que se están perjudicando. Ella quiere escucharlos también”, dijo a El Nuevo Día.

Agregó que la gobernadora no ha tenido el tiempo para evaluar toda la situación, por lo que apoyó su petición. “Yo creo que es una decisión de mucho balance, porque no se quiere perjudicar a nadie. Aquí lo que se quiere es lo mejor para la industria lechera y la gobernadora quiere seguir el mismo modelo que ella ha establecido, de que no haya atropellos, que se hagan las cosas bien y eso yo lo favorezco totalmente”.

Afirmó que se va a permitir que Campos siga en funciones, pero aclaró que la gobernadora ha sido bien clara de que el Secretario de Agricultura es el que dicta la política pública y que “aquí no puede haber monstruos de dos cabezas”.

Recalcó que la oficina de ORIL es una adscrita al Departamento de Agricultura y por lo tanto tiene que ceñirse a lo que es la política pública que dicta el secretario. “Ya aquí no hay oportunidades de que desde La Fortaleza se estén corriendo esas oficinas”, dijo en clara referencia a que Campos coordinaba su labor directamente con la Oficina del Gobernador, obviando la figura del titular de la agencia.

Flores indicó que todavía no se fijó fecha para la reunión del otro grupo de ganaderos con la gobernadora, por lo que tampoco hay fecha para una decisión sobre la permanencia de campos a la cabeza de ORIL.

“Hay que darle la oportunidad para que ella en su justo balance pueda determinar qué se va a hacer y, nuevamente, impartir las instrucciones para que el Departamento pueda seguir operando como un ente y no como dos cosas separadas”, indicó.

Recalcó que la permanencia de Campos en su puesto se extenderá hasta que la gobernadora se reúna con todas las partes y se llegue a una decisión. “Mi recomendación continúa siendo la destitución, pero tengo que darle la deferencia a ella, por su formación de Justicia, de escuchar todas las partes”, declaró.

Hoy un nutrido grupo de ganaderos que no pertenecen a la Cooperativa de Productores de Leche (COPPLE), ofreció una conferencia de prensa apoyando la decisión del secretario de Agricultura de destituir a Campos. La Cooperativa y otros sectores de la industria lechera apoyan la permanencia de este en ORIL.

El grupo argumentó que Campos actúa en contravención de los reglamentos, no obedece las instrucciones que emite el secretario y que los cambios que ha implantado en el sistema de pagos por la leche a los ganaderos son responsables de una sobreproducción que provoca que hoy se siga decomisando leche y vendiendo a bajo precio gran cantidad de esta a República Dominicana.

Este sector, que dijo no sentirse representados tampoco por la Asociación de Agricultores, reclamó que estas medidas provocaron además la quiebra de sobre 10 ganaderías en los pasados dos años y fuertes pérdidas para muchos otros.

Reaccionan los ganaderos

El grupo que apoya la salida de Campos expresó que espera reunirse a la mayor brevedad con Vázquez Garced “para resolver la controversia relacionada con el administrador de ORIL y el sistema de pagos”

Su portavoz, Carlos Benítez, sostuvo que el Secretario de Agricultura se comunicó con ellos para coordinar la fecha de dicha reunión a la vez que se expresó esperanzado en que “por el bien de la industria no se tomen represalias contra los ganaderos que estuvieron presentes en la conferencia de prensa de hoy”.

Mientras tanto, el sector ganadero que reclama la permanencia del administrador de ORIL en su posición indicó que confía en que la gobernadora tomará la decisión correcta por el bien del sector lechero.